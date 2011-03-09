به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز چهارشنبه با الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اصلاحات کنوانسیون سازمان بین‌المللی آبنگاری موافقت کردند.

بر این اساس نمایندگان مجلس با 150 رای موافق و5 رای مخالف، با الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اصلاحات کنوانسیون سازمان بین‌المللی آبنگاری موافقت کردند.

همچنین در ماده واحده این لایحه به دولت اجازه داده شد به پروتکل اصلاحات کنوانسیون این سازمان مصوب سال 2005 میلادی ملحق گردد و اسناد الحاق را نزد امین اسناد تودیع نماید.

بر اساس تبصره یک این ماده واحده، وزارت راه و ترابری (سازمان بنادر و دریانوردی) مسئول اجرای پروتکل است و تغییر آن بر عهده دولت است.

همچنین در تبصره دوم نیز رعایت اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای اصلاح موضوع ماده 18 پروتکل الزامی اعلام شده است.





