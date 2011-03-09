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۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۳۸

اجرای طرح هادی اساسی ترین موضوع روستاهای دهلران است

ایلام - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان دهلران گفت: اجرای طرح هادی اولین و اساسی ترین موضوع در راستای ارائه خدمات در روستاهای شهرستان دهلران است.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، بهزاد علیزاده صبح چهارشنبه در جمع مردم روستای مازعبدلی با اشاره به خدمات دولت در سطح روستاها اظهار داشت: بنیاد مسکن شهرستان اجرای طرح هادی روستای مازعبدلی را در دستور کار اعتبارات سال 90 قرار دهد.

وی افزود: اعضای شورا و دهیار مردم را در راستای مقاوم سازی منازل مسکونی از طریق تسهیلات مقاوم سازی تشویق و ترغیب کنند.

علیزاده در خصوص وامهای کشاورزی و دامداری با سررسید سال 88 بیان داشت: بانک کشاورزی در راستای تمدید وامهای کشاورزی و دامداری تا سقف 100میلیون ریال اقدام کرده و مابقی بانکها نیز در حال پیگیری و سیر مراحل هستند.

فرماندار دهلران در ادامه با اشاره به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها تصریح کرد: اجرای این قانون به نفع مردم است و باعث اصلاح الگوی مصرف می شود.

وی از مردم روستا خواست جهت رعایت الگوی مصرف آب اراضی کشاورزی و کاهش قبوض برق از تسهیلات کشاورزی برای عوض کردن سیستم آبیاری و نصب خازن استفاده تا علاوه بر کاهش مصرف برق از هدر رفتن آب جلوگیری شود.

علیزاده برای رفع مشکلات آب آشامیدنی روستاهای بخش مرکزی از حفر یک حلقه چاه جدید و تجهیز آن در آینده خبرداد و گفت: از محل اعتبارات مساجد در سال عمرانی 90 کار ساخت و ساز مسجد این روستا پیگیری می شود اما در این راستا مردم باید درجهت ساخت و ساز پیشگام و از طریق خود یاری ومشارکت مردمی اقدام کنند.

فرماندار دهلران همچنین با مردم روستای تم تم آب دیدار کرد و دستورات لازم مبنی بر رفع مشکلات آبهای سطحی، زیر سازی و شن ریزی خیابانها و کوچه ها و رفع مشکلات آب آشامیدنی و برق بعضی از منازل از طریق مجاری قانونی صادر کرد.

فرماندار و همراهان در پایان از ساخت پل ارتباطی روستای حاضرمیل با مدارس روستا و پیشرفت فیزیکی ورزشگاه این روستا بازدید کردند.

کد مطلب 1270538

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