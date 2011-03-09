مژگان رئیسی امجد مدیر پروژه شهر کتاب مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: جلسه شاهنامهخوانی برای کودکان روز چهارشنبه 25 اسفند همزمان با سالروز پایان سرایش شاهنامه توسط فردوسی، برای کودکان برگزار میشود.
وی ادامه داد: این برنامه که یکی از برنامههای متعدد شهر کتاب مرکزی است، ساعت 11 برای کودکان مقطع پیشدبستانی برگزار میشود و هدف از اجرای آن آشنایی کودکان کشور با مشاهیر و مفاخر ادبی کشور است.
رئیسی امجد درباره دیگر برنامههای شهر کتاب مرکزی گفت: در حال حاضر تا پایان سال برنامه دیدار با اهل قلم برگزار نخواهد شد و ادامه این جلسات در سال آتی تشکیل خواهد شد. برنامه قبلی دیدار با اهل قلم روز 8 اسفند با حضور مهسا ملکمرزبان و فریبا وفی برگزار شد که مخاطبان آثار این دو نویسنده و مترجم با آنها دیدار کردند.
وی افزود: دیگر برنامهای که قبل از پایان سال داشتیم برگزاری نمایشگاه نقاشی کودکان بود که امروز آخرین روز برگزاری آن است و فردا با اهدای جوایز برگزیدگان به پایان خواهد رسید. این نمایشگاه از روز 15 اسفند به مناسبت روز درختکاری با موضوع درخت دوستی کار خود را آغاز کرد و انتخاب آثار برگزیده به عهده ساعد مشکی و مسعود ناصری بوده است.
نظر شما