به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی در حاشیه بازدید از فرش قرآنی که تحت عنوان فرش عشق نام گرفته است در جمع خبرنگاران پارلمانی در پاسخ به خبرنگار مهر در خصوص چگونگی جمع بندی هیئت رئیسه مجلس برای بررسی لایحه بودجه 90 تا پایان سال اظهار داشت: رد هیت رئیسه راه های مختلفی را بررسی کرده ایم که این لایحه چگونه بررسی شود.

وی گفت: چون لایحه با تاخیر به مجلس داده شده در مورد زمان جمع بندی دچار مشکل شده ایم و بررسی کردیم کدام قسمت ها را می توانیم حل کنیم و کار را متمرکز تر انجام دهیم.

رئیس مجلس گفت: از بخش هایی که می توانستیم کار روی آن انجام دهیم این بود که چون نمایندگان 10 روز و کمیسیون های تخصصی 15 روز فرصت برای بررسی دارند، از کمیسیون های تخصصی خواهش کردیم 10 روز متعلق به بررسی نمایندگان در همان زمان 15 روز بررسی کمیسیون ها انجام شود.

وی گفت: لذا زمان را در این قسمت کوتاه کردیم و تقریبا این کار انجام شده و گزارش هایی که قرار بوده تهیه شود ارائه شده ممکن است برخی که باقیمانده است در یکی دو روز آینده کارشان را به اتمام برسانند.

لاریجانی گفت: کار دیگر این بود که کمیسیون تلفیق شتاب بررسی را بیشتر کند. طبق آیین نامه کمیسیون تلفیق دو هفته فرصت دارد و پس از آن تا دو هفته می تواند این فرصت را تمدید کند. ما از کمیسیون تلفیق خواستیم تا اولا این فرصت را تمدید نکند ثانیا اگر می تواند زمان دو هفته کار بررسی را هم کوتاه کند و کار را ظرفت 5 یا 6 روز انجام دهد. لذا تلاش می شود تا آنجا ممکن است کار بررسی در کمیسیون ها کوتاه شود البته نمی خواهیم که کار بررسی بودجه سرسری انجام شود ولی می خواهیم با کار بیشتر و وقت بیشتر در صورت امکان این کار را انجام دهیم.

لاریجانی گفت: کمیسیون های تخصصی به سرعت کار را جلو برده اند و بستگی دارد کمیسیون تلفیق از فاصله امروز تا روز یکشنبه بتواند کار بررسی را به اتمام برساند زیرا ما حداقل 4 روز وقت داریم که کار بررسی را تا ساعت 10 شب به اتمام برسانیم. اگر تا روز یکشنبه مصوبه تلفیق به صحن برسد امکان بررسی لایحه تا پایان سال وجود دارد اما اگر نرسد باید راه دیگری پیدا کرد. همه تلاش ما این است که کمیسیون تلفیق بتواند برساند. درخواستی عده ای از دوستان داشتند و متنی به من نوشتند که کمیسیون تلفیق کار را سریعتر پیش ببرد که بررسی لایحه تا پایان سال انجام شود.

وی در پاسخ به این سئوال مهر که آیا خبر تهیه طرحی از سوی نمایندگان برای بررسی دو دوازدهم لایحه صحت دارد گفت: راهکار بررسی دو دوازدهم ارائه طرح نیست ولی راهکارهای دیگری می شود پیدا کرد و بن بستی وجود ندارد.