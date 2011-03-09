همایش ملی امیرپازواری گشایش یافت

به گزارش خبرنگارمهر، دومین همایش ملی امیر پازواری به میزبانی دانشگاه مازندران در دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران آغاز به کار کرد.

معرفی میراث فرهنگی و ادبی امیر، ظرفیتها و قابلیتهای میراث بومی، شناساندن شاخصه های ادبی شعر، اندیشه های دینی و عرفانی اهداف برگزاری این همایش ملی برای شاعر طبری است.

45 مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال شد که پس از داوری 22 مقاله جهت چاپ در مجموعه مقالات انتخاب شد و چکیده مقاله های ارسالی نیز در انتهای مجموعه مقاله های امیر پازواری به چاپ خواهد رسید.

در روز همایش 13 مقاله برتر به صورت سخنرانی ارائه خواهد شد.

زمانه و زندگی امیر پازواری، امیر از افسانه تا واقعیت، امیر پازواری و دیگران، شعر امیری و زبان و ادبیات مازندرانی، شعر امیری و جغرافیای طبیعی مازندران، شعر امیر و فرهنگ عامه، شعر امیر و مقام ولایت، امیر و علوی سرایان مازندران، اخلاق دینی و اجتماعی در اشعار امیر پازواری، عرفان شیعی در اشعار امیر پازواری، امیر و هویت بومی و ملی، امیر و میراث بومی و ملی، بازتاب مسائل و اوضاع اجتماعی در شعر امیر، شعر امیری و موسیقی مازندرانی بخشی از محورها و مقالات قابل ارائه در همایش ملی امیرپازواری است.



