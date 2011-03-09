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۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۳۵

تحولات همسایگان شرقی/

کشته شدن 2777 افغانی در 2010/ 60 کشته و زخمی در انفجار پاکستان

کشته شدن 2777 افغانی در 2010/ 60 کشته و زخمی در انفجار پاکستان

اعلام آمار کشته شدگان افغانی در سال 2010 و کشته و زخمی شدن 60 در نتیجه یک انفجار انتحاری در شمال غرب پاکستان از جمله تحولات مهم همسایگان شرقی کشورمان به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سازمان ملل امروز چهارشنبه با اشاره به افزایش خشونت ها و حملات طالبان در افغانستان هشدار داد که کشتار غیرنظامیان در این کشور در سال گذشته دو برابر افزایش یافته است.

در گزارش سالانه سازمان ملل درباره تلفات غیرنظامیان افغان آمده که در پی کشته شدن دو هزار و 777 غیرنظامی در سال 2010، شمار افراد کشته شده سال گذشته در این کشور 15 درصد افزایش یافت.

در این گزارش آمده است که طالبان مسئول 75 درصد کشتار غیرنظامیان بودند.

خبر دیگر اینکه دولت آمریکا بار دیگر درباره سفر شهروندان خود به افغانستان به دلیل افزایش خشونت ها و حملات طالبان در این کشور هشدار داد.

همچنین پلیس پاکستان اعلام کرد که صبح امروز چهارشنبه در نتیجه انفجار در یک مراسم تشییع جنازه در شمال غرب این کشور دستکم 30 نفر کشته و 30 فرد دیگر زخمی شدند.

بر اساس این گزارش این انفجار در مراسم تشیع جنازه همسر یکی از فرمانده های پاکستانی در روستای متانی در 20 کیلومتری شهر پیشاور روی داد.

پلیس پاکستان این حمله را یک انفجار انتحاری خوانده که زمان حادثه صدها نفر در مراسم تشییع جنازه حضور داشتند و امکان افزایش آمار تلفات وجود دارد.

کد مطلب 1270545

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