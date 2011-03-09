محمدتقی کاظم‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در قم تعداد معادن استان را 92 معدن عنوان کرد و افزود: از این تعداد 60 معدن فعال و مابقی به دلایلی مثل مسائل بازاریابی، کیفیت پایین ماده معدنی، فرسودگی ماشین آلات معدنی، عدم توانایی بهره برداران و... نیمه فعال و یا غیر فعال هستند.



کاظم‌زاده با اشاره به اینکه همه این 92 معدن دارای پروانه بهره برداری می‌باشند، گفت: تمامی این معادن خصوصی است و تنها معدن دولتی استان معدن بزرگ دریاچه نمک قم است.



شناسایی بیش از 28 نوع ماده معدنی در استان قم



وی سنگ آهک، سنگ گچ، سنگ لاشه، خاک‌های صنعتی مثل زئولیت، شن و ماسه کوهی، سولفات سدیم، منگنز، مس، آهن، طلا، نمک آبی و سنگی، سنگ‌های تزئینی مثل گرانیت، مرمریت و تراورتن و سنگ‌های نیمه قیمتی مثل عقیق را از جمله مواد معدنی استان برشمرد و افزود: از مجموع 63 ماده معدنی شناسایی شده در کل کشور تعداد 28 نوع ماده معدنی (45 درصد کشور) در استان قم در حال اکتشاف و یا بهره‌برداری می‌باشد.



قم صادرات مواد معدنی خام ندارد



رئیس اداره معادن و اکتشافات معدنی سازمان صنایع و معادن استان قم با اشاره به اینکه از استان صادرات خام مواد معدنی وجود ندارد، اظهار داشت: در بخشی از محصول معادن استان مثل سنگ‌های تزئینی، مصالح ساختمانی و خاک‌های صنعتی بعد از فراوری امکان صادرات وجود دارد که آمار دقیقی از میزان صادرات آن‌ها در دست نیست ولی تصمیمی برای صادرات مواد معدنی به صورت خام نداریم.



قم در رتبه شانزدهم معادن کشور



وی با اشاره به رتبه شانزدهم قم در بحث معادن کشور اظهار داشت: با پتانسیل‌های شناسایی شده امکان رشد و ارتقای رتبه استان وجود دارد.



کاظم‌زاده در ادامه به معادن مهم استان اشاره کرد و ابراز داشت: معادن منگنز ونارچ، سنگ آهک نرداغی، معادن عقیق، نمک آبی و سنگ‌های تزئینی از جمله معادن مهم استان هستند که برای مثال از معدن نرداغی سالانه 500 هزار تن سنگ آهک که در تولید پودر سنگ و... کاربرد دارد، استحصال می‌شود.



وی همچنین معدن منگنز ونارچ را از نظر ذخایر، در منطقه خاورمیانه بی‌نظیرعنوان کرد و گفت: این معدن زمینه اشتغال مستقیم 460 نفر را فراهم کرده که سالانه با استحصال 100 هزار تن ماده معدنی منگنز، یکی از مواد اصلی آلیاژهای فولادی کارخانه ذوب آهن اصفهان را تامین می‌کند.



امسال معدن آهک و مارن نیزار با ذخیره قطعی 140 میلیون تن به بهره برداری رسید



وی همچنین از بهره برداری از معدن آهک و مارن نیزار در سال 89 خبر داد و اظهار داشت: این معدن که قرار است ماده اولیه کارخانه سیمان نیزار را تامین کند دارای ذخیره قطعی 140 میلیون تن آهک و مارن می‌باشد.



رئیس اداره معادن و اکتشافات معدنی سازمان صنایع و معادن استان قم میزان برداشت از این معدن را بیش از یک میلیون تن در سال عنوان کرد و افزود: این معدن در نزدیکی کارخانه سیمان نیزار قم قرار دارد و در حدود 80 تا 90 درصد ماده اولیه آن را تامین خواهد کرد و هم اکنون محصول این معدن در حال دپو شدن است تا با راه اندازی کارخانه سیمان در سال 90، در تولید محصول آن مورد استفاده قرار گیرد.