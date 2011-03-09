فعالیتهای فرهنگی قضایی گلستان نظام مند می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، احمد فاضلیان صبح چهارشنبه در نشست این دستگاه افزود: به این منظور کارگروه فرهنگی در همه حوزه های قضایی استان برای ساماندهی و تمرکز فعالیت های فرهنگی تشکیل می شود.

وی اظهار داشت: توسعه، ترویج و تقویت فعالیت های قرآنی بین کارکنان دستگاه قضایی و خانواده های آنان، ایجاد فضای مجازی برای توسعه فعالیت های قرآنی، استاندارد سازی نمازخانه ها، حمایت از اصحاب قلم دستگاه قضایی استان از مهمترین محورهای فعالیت دستگاه قضایی استان در سال جدید است.



وی تصریح کرد: در این طرح، با تهیه تقویم اجرایی، برنامه های فرهنگی طبق یک زمانبندی و با برنامه از پیش تعیین شده به منظور ارتقا و گسترش امور دینی و مذهبی اجرا خواهد شد.

فاضلیان، راه اندازی و تجهیز کتابخانه، برگزاری مسابقات قرآنی ،حمایت از آثار پژوهش های مرتبط به امور فرهنگی، برگزاری نشست های تخصصی موضوعی برای قضات دادرسی اطفال و نوجوانان، انجام پژوهش در زمینه ارتقا فرهنگ نظارت پذیری و قانون مداری را از دیگر برنامه های فرهنگی دستگاه قضایی استان برای سال جدید برشمرد.

وی ابراز امیدواری کرد: نظام مند کردن فعالیتهای فرهنگی در دستگاه قضایی استان، علاوه بر ایجاد روحیه نشاط و ترویج وجدان کاری در بین کارکنان اداری و قضایی، زمینه بهبود ارائه خدمات به مردم نیز فراهم شود.

