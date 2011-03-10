خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: برخی علمای شیعه در کنار آثار اعتقادی، کلامی، فقهی و اخلاقی خود به مصیبت بزرگ عاشورا به بیان فلسفه قیام حضرت اباعبدالله و ذکر وقایع آن پرداخته اند چرا که اگر آن انقلاب و قیام نبود چیزی از اسلام باقی نمی ماند .

از جمله این بزرگان مؤلف کتاب "لهوف" سیدرضی الدین علی بن طاووس معروف به سیدبن طاووس است که دانشمندی پاک نیت و سیدی اصیل از سلاله نبوت و سخنوری ذوفنون و بسیار پرهیزکار بوده است .

کتاب لهوف با وجود اختصار حاوی برخی نکات و مطالب اختصاصی است که در دیگر کتب مقاتل وجود ندارد . تحلیل علل و فلسفه قیام حضرت ابا عبدالله و پاسخ به شبه هایی که از گذشته برخی اهل تسنن در خصوص اینکه امام با علم به نداشتن یاور خود را به مهلکه افکنده وارد می کردند، از ویژگیهای این کتاب است .

سیدبن طاووس در تألیف لهوف برخی مطالب خاص از وقایع این نهضت عظیم را نقل کرده است که مقتل نویسان پس از وی به سبب اعتبار سید در آثار خویش از او اخذ نموده اند .

کتاب "طواف عشق" در سه فصل با موضوعات از ولادت تا قیام، در وصف جنگ در کربلا و حوادث آن و حوادث پس از شهادت امام حسین(ع) تدوین شده است .

آگاهی امام حسین(ع) از شهادت، اعزام مسلم بن عقیل به کوفه، یزید از امام حسین(ع) بیعت می خواهد، قیام مسلم بن عقیل، شب عاشورا، روز عاشورا، اسرای اهل بیت درکوفه، در مجلس عبیدالله زیاد، دیدار بازماندگان امام حسین از کربلا و بازگشت اسیران اهل بیت به مدینه برخی مطالب درج شده در کتاب هستند .

در پایان کتاب نیز نمایه آمده است.