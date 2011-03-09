عمر ناوگان تاکسیرانی تهران به زیر پنج سال رسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر، فضل الله اسلامی بااشاره به این که تا سال گذشته مجموعا حدود 4 هزارو 800 دستگاه تاکسی فرسوده بالای 15 سال و حدود 9 هزار تاکسی 10 تا 15 سال در ناوگان فعال داشتیم گفت: با وجود افزایش سود بانکی برای نوسازی تاکسی ها از 7 درصد به 14 درصد و همچنین بسته بودن سایت نوسازی تاکسی ها تا آبان ماه خوشبختانه حدود 10 هزار تاکسی فرسوده امسال برای نوسازی اقدام کردند که در این میان بیشتر راننده ها خودروی جدید خود را دریافت کرده اند.

وی با بیان اینکه افزایش ناوگان تاکسیرانی جز برنامه های کاری قرار ندارد گفت : در مجموعه تاکسیرانی ارتقای کیفی ناوگان مورد تاکید است و ما در تلاشیم تا ضمن نوسازی ناوگان به مرور خودروهای بهتر و با کیفیت بالاتر را وارد ناوگان کرده و سطح خدمات رسانی به شهروندان را با ارتقای کیفی ناوگان افزایش دهیم.



