نرخ تورم رسمی کشور اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه 100=1383 ( 359 قلم کالا و خدمت ) در بهمن ماه 1389 نشان می دهد که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در بهمن ماه 1389 نسبت به ماه قبل 5/2 درصد افزایش یافت. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، شاخص مذکور 18 درصد رشد داشته است.

نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به بهمن ماه 1389 نسبت به دوازده ماه منتهی به بهمن ماه 1388 معادل 6/11 درصد است.

به گزارش مهر، نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه امسال 10.4 درصد، در اردیبهشت ماه 9.9 درصد و در خردادماه 9.4 درصد، در تیرماه 9.1 درصد، در مردادماه 8.8 درصد، در شهریورماه 9.9 درصد، در مهر ماه 9.2 درصد، شهریورماه 8.9 درصد، در مهرماه 9.2 درصد، آبان ماه امسال 9.7 درصد، آذرماه 10.1 درصد و دی ماه 10.8 درصد گزارش شده است.

بررسی وضعیت نرخ تورم در 73 سال گذشته نشان می‌دهد که ایران در این سالها نرخ تورم منفی و دو رقمی بسیار بالا را تجربه کرده است. نرخ تورم تاریخی 49.4 درصدی سال 74 که در پی شکست طرح تعدیل اقتصادی اتفاق افتاد، همچنان در سکوی اول از لحاظ بالاترین نرخ پس از پیروزی انقلاب اسلامی قرار دارد.