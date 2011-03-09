66 میلیون تومان سود سهام عدالت در آذربایجان شرقی پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمد علیرضا بیگی شامگاه سه شنبه در جلسه بررسی وضعیت پرداخت سود سهام عدالت آذربایجان شرقی، اظهار داشت: بهره برداری از یارانه ها و پرداخت سود سهام عدالت در راستای تحقق عدالت در فراهم کردن شرایط یکسان در میان مردم خود را نشان داده است.

علیرضا بیگی ضمن یادآوری اینکه با توجه به جمعیت بالای استان ثبت‌نام از مشمولان سهام عدالت و پرداخت سود به مردم دارای روند خوبی بوده است، اذعان داشت: اجرای موفق هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت سود سهام عدالت در راستای تحقق عدالت در فراهم کردن شرایط یکسان و تقسیم ثروت صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه ثبت‌نام و پرداخت سود سهام عدالت در آذربایجان شرقی از روند خوبی برخوردار بوده است، تاکید کرد: این تنها به جهت اتفاق جمعی مسئولین، همکاری و همراهی مردم و قوای جمهوری اسلامی ایران محقق شده است.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به توجه ویژه به اقشار محروم در این طرح اضافه کرد: خانواده کمیته امداد، بهزیستی و رزمندگان بدون کار در اولویت دریافت سهام عدالت و سود آن قرار گرفته‌اند.

وی تصریح کرد: مبالغ سود سهام عدالت برای اقشار محروم و نیازمند مبالغ کاربردی بوده و در زندگی آنان تاثیرگذار است.

بیگی با اشاره به فعالیت شرکت‌های تعاونی سهام عدالت در استان اظهار داشت: این شرکت‌ها در مجموع استانی عملکرد خوبی داشته‌اند و در شهرستان تبریز نیز ساماندهی این شرکت تعاونی مورد توجه قرار می‌گیرد.

استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه طرح پرداخت سود سهام عدالت در آذربایجان شرقی از مرحله اول تاکنون که در مرحله انتخابات شهرستان تبریز است روند موفقیت آمیزی داشته، خاطر نشان کرد: انتخابات شرکت تعاونی سهام عدالت تبریز تا چهار ماه آینده انجام و تا مدت یک ماه نیز هیئت مدیره انتصابی تعیین می‌شود تا مقدمات انتخابات اصلی را فراهم کند.