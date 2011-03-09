اعزام کاروانهای راهیان نور از شرق تهران به مناطق عملیاتی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی شادالوئی با اعلام این مطلب گفت: 400 نفر از خانواده معظم شهدا توسط 10 دستگاه اتوبوس در قالب کاروان راهیان نور روز جمعه بیستم اسفند ماه جاری به مناطق عملیاتی اعزام می شوند.

وی افزود: اردوی راهیان نور فرصتی است تا شهروندان با رشادتها و دلیریهای رزمندگان و شهیدان آشنا شوند و ارزشهای اصیل انقلاب را درک کنند.

شادالوئی ادامه داد: ضرورت و اهمیت کاروان راهیان نور بر همگان روشن است و با توجه به تأکید مقام معظم رهبری و دولت این کار فرهنگی را باید جدی گرفت و خوشبختانه آثار این کار فرهنگی در جامعه به ویژه در بین نسل جوان به خوبی آشکار شده است.

وی دیدار از جبهه‌های نبرد جنگ تحمیلی در قالب این کاروان را موجب آشنایی زائران با بخشی از ایثارگریها، رشادتها و حماسه سازیهای رزمندگان اسلام دانست و افزود: لذا باید هر سال باشکوهتر و پرشورتر از سال قبل این کاروان فعالیت خود را ادامه دهد.