آغاز تردد مسافر و خودرو از مرز رازی- کاپی کوی

به گزارش خبرنگار مهر در خوی، غلامرضا علی محمد قلیچ خان صبح چهارشنبه در جلسه بررسی راهکارهای اجرایی شدن تفاهمنامه مشترک بین دو کشور ایران و ترکیه در شهرستان خوی افزود: در راستای اجرای این توافقنامه از 25 فروردین ماه سال 90 در مرحله اول با همکاری دوطرف، تردد مسافر و خودروهای سواری از مرز رازی خوی - کاپی کوی وان ترکیه آغاز شود.

غلامحسین عماری معاون استاندار آذربایجان غربی و فرماندار ویژه خوی هم در این جلسه از آغاز مطالعات احداث گمرک مشترک ایران و ترکیه در مرز رازی - کاپی کوی خبر داد.

جواد ابراهیمی نماینده وزارت امور خارجه در آذربایجان غربی نیز در این جلسه فعال شدن مرز رازی- کاپی کوی را در ایجاد توازن اقتصادی و برآورده شدن منافع دو کشور ایران و ترکیه موثر دانست.

گشایش سومین مرز رسمی ایران و ترکیه در خوی در محدوده مرز رازی- کاپی کوی، گام مهم و موثری برای توسعه تجارت خارجی در کشور و آذربایجان غربی است.

این مرز زمینی براساس توافقات صورت گرفته بین رئیس جمهور اسلامی ایران و نخست وزیر ترکیه در اوایل سال جاری در تهران گشایش یافته است.

با گشایش مرز رازی - کاپی کوی، گام مهمی در ارتقای روابط اجتماعی، اقتصادی و مبادلات تجاری دو کشور همسایه برداشته شده است.

تردد مسافر، ورود و خروج کالا در جهت توسعه روابط اقتصادی و تجاری بین ایران و ترکیه از مهم ترین اهداف گشایش این مرز عنوان شده است.

با گشایش رسمی مرز زمینی رازی- کاپی کوی، رفت آمدها بین مردم، تجار و بازرگانان دو طرف تسریع و تردد روان تر می شود.

وجود حدود یکهزار کیلومتر مرز مشترک در آذربایجان غربی با ترکیه، عراق و جمهوری آذربایجان، این استان را در موقعیت ممتازی برای گسترش روابط تجاری با کشورهای دیگر قرار داده است.