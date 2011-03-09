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۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۳۳

جاده خوی- قطور تکمیل شود/

آغاز تردد مسافر و خودرو از مرز رازی- کاپی کوی

آغاز تردد مسافر و خودرو از مرز رازی- کاپی کوی

ارومیه - خبرگزاری مهر: سرکنسول ایران در ارز روم ترکیه بر لزوم تکمیل جاده خوی - قطور به عنوان نزدیکترین راه ارتباطی ایران و ترکیه در آدربایجان غربی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در خوی، غلامرضا علی محمد قلیچ خان صبح چهارشنبه در جلسه بررسی راهکارهای اجرایی شدن تفاهمنامه مشترک بین دو کشور ایران و ترکیه در شهرستان خوی افزود: در راستای اجرای این توافقنامه از 25 فروردین ماه سال 90 در مرحله اول با همکاری دوطرف، تردد مسافر و خودروهای سواری از مرز رازی خوی - کاپی کوی وان ترکیه آغاز شود.

غلامحسین عماری معاون استاندار آذربایجان غربی و فرماندار ویژه خوی هم در این جلسه از آغاز مطالعات احداث گمرک مشترک ایران و ترکیه در مرز رازی - کاپی کوی خبر داد.

جواد ابراهیمی نماینده وزارت امور خارجه در آذربایجان غربی نیز در این جلسه فعال شدن مرز رازی- کاپی کوی را در ایجاد توازن اقتصادی و برآورده شدن منافع دو کشور ایران و ترکیه موثر دانست.

گشایش سومین مرز رسمی ایران و ترکیه در خوی در محدوده مرز رازی- کاپی کوی، گام مهم و موثری برای توسعه تجارت خارجی در کشور و آذربایجان غربی است.

این مرز زمینی براساس توافقات صورت گرفته بین رئیس جمهور اسلامی ایران و نخست وزیر ترکیه در اوایل سال جاری در تهران گشایش یافته است.

با گشایش مرز رازی - کاپی کوی، گام مهمی در ارتقای روابط اجتماعی، اقتصادی و مبادلات تجاری دو کشور همسایه برداشته شده است.

تردد مسافر، ورود و خروج کالا در جهت توسعه روابط اقتصادی و تجاری بین ایران و ترکیه از مهم ترین اهداف گشایش این مرز عنوان شده است.

با گشایش رسمی مرز زمینی رازی- کاپی کوی، رفت آمدها بین مردم، تجار و بازرگانان دو طرف تسریع و تردد روان تر می شود.

وجود حدود یکهزار کیلومتر مرز مشترک در آذربایجان غربی با ترکیه، عراق و جمهوری آذربایجان، این استان را در موقعیت ممتازی برای گسترش روابط تجاری با کشورهای دیگر قرار داده است.

کد مطلب 1270559

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