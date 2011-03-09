توجه دستگاه های کلان خوزستان به موسیقی غیر بومی بی انصافی است

حجت الاسلام سید لطف الله سپهر در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: خوزستان از استانهای فعال در بخش موسیقی است به طوری که دومین استانی هستیم که بعد از تهران بخش موسیقی خود را فعال کرده ایم.

وی با بیان اینکه حضور جوانان در بخشهای مختلف موسیقی مایه فخر و مباهات استان و نشان از توانمندی جوانان خوزستانی است، افزود: به فراخور آداب و رسوم، فرهنگ و قومیت های متعدد، در استان موسیقی خوب و با پیام داریم.



سپهر با اشاره به موانع و نامهربانیهای موجود در بخش موسیقی گفت: این موانع و سختیها میدان را برای بروز توانمندی موسیقی خوزستان تنگ می کند و مانع شکوفایی آن می شوند.



وی ادامه داد: اصحاب هنر و موسیقی خوزستان با مشکلات عدیده همراه هستند که رفع این موانع و مشکلات حمایت و توجه ویژه مسئولان را می طلبد.



مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان با بیان اینکه دستگاه های فعال و بزرگ استان، درآمد کلان خود را هزینه موسیقی غیر بومی می کنند، افزود: در حالیکه هنر موسیقی خوزستان غنی و پربار است، استفاده از هنر و موسیقی غیر بومی ظلم بزرگی به اصحاب هنر خوزستان است و این عین بی انصافی است.



سپهر بر ضرورت ایجاد رویکرد بومی به موسیقی و هنر استان تاکید کرد و گفت: حوزه اصحاب هنر دستگاهی بی بضاعت است و با توجه به تنوعهای متعدد در بخشهای تئاتر، سینما، موسیقی، هنرهای تجسمی و بخش ادبیات هزینه های زیادی نیاز است که حمایت مسئولان برای تامین هزینه ها ضروری است.



وی با اشاره به اینکه بسیاری از انجمنهای هنری فاقد فضای آموزشی و ساختمان اداری هستند، تصریح کرد: در مدیریت شهری فضای فرهنگی وجود ندارد که این بلایی بزرگ برای حال و آینده استان است.



وی تاکید کرد: برای رشد و پویایی هنر خوزستان نیاز به حمایت مسئولان و باور و اعتقاد به هنر بومی است.