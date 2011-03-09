اختصاص 100 میلیارد ریال برای راه اندازی مترو تبریز

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، جعفر مدبر شامگاه سه شنبه در نشست خبری در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: هر سال دولت بخشی از بودجه خود را برای راه اندازی مترو کلانشهرها اختصاص می دهد که در این میان شهرداری تبریز نیز موظف است مبلغی برابر با همان بودجه تخصیصی دولت را در این بخش سرمایه گذاری کند.

مدبر افزود: بودجه پیشنهادی امسال دولت مبلغی معادل 95 میلیارد ریال بوده است که شهرداری ها نیز موظف اند همان مقدار از بودجه خود را در این راستا اختصاص دهند که این مبلغ در سال 89 معادل 57 میلیارد ریال بوده است.

وی همچنین با تشریح مسیر تونل مترو تبریز از افتتاح فاز اول آن در سال 92 خبر داده و گفت: فاز دوم مترو از محل نمایشگاه بین المللی تا مرکز شهر کشیده خواهد شد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر تبریز با اشاره به سرمایه گذاری های جدید در این بخش خاطرنشان کرد: سعی بر این بوده که از طریق فروش اوراق مشارکت نیز بودجه راه اندازی مترو را افزایش دهیم که هم اینک مبلغی معادل 100 میلیارد ریال نیز از طریق فروش اوراق مشارکت برای آغاز فاز دوم خط دو مترو شهری تخصیص داده شود.

مدبر خرید واگن را مهم ترین بحث های مترو تبریز خوانده و افزود: قرارداد های خرید واگن های مترو از اصلی ترین موارد این طرح است که با وجود پیش خرید از سوی شهرداری تبریز، شرکت موظف است ظرف مدت دو سال واگن ها را تحویل دهد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر تبریز بودجه عمرانی سال 90 را دو برابر کل بودجه های استان دانسته و گفت: ما باید تمام توانمندی های خود را جهت آبادانی استان محیا کنیم.