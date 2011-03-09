موسی الرضا ثروتی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، در پاسخ به این سئوال که آیا طبق گفته لاریجانی کمیسیون تلفیق موفق خواهد شد که تا روز یکشنبه گزارش خود را از بررسی بودجه 90 به صحن مجلس تقدیم کند گفت: چنین چیزی ممکن نیست.

وی گفت: اصلا کمیسیون تلفیق هنوز به طور رسمی تشکیل جلسه نداده است که کار بررسی را تا یکشنبه به پایان برساند.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس تاکید کرد: نهایتا کمیسیون تلفیق می تواند تا پایان سال کار بررسی را به اتمام برساند و کار بررسی گزارش این کمیسیون در صحن مجلس به سال آینده موکول شود.

وی در پاسخ به این سئوال که چرا آقای لاریجانی صحبت از بررسی بودجه در 4 روز و آن هم تا ساعت 10 شب می کند، گفت: من بی خبرم. ما هیچ زمانبندی برای بررسی این چنینی نداشته ایم زیرا کمیسیون تلفیق هنوز کار بررسی را رسما آغاز نکرده است.