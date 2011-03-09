35نفر در تصادفات درون شهری استان کرمانشاه کشته شدند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سرهنگ خسرو کوثری فر در جمع خبرنگاران با اشاره به آمار تصادفات درون شهری طی 11 ماهه سالجاری، اظهار داشت: طی 11 ماهه سال جاری 34 فقره تصادف فوتی در داخل شهرهای استان به وقوع پیوست که متاسفانه در این تصادفات 35 نفر جان خود را از دست دادند.

وی ادامه داد: تصادفات فوتی در مدت مشابه سال گذشته 27 فقره بوده که 27 نفر کشته به جای گذاشته است.

سرهنگ کوثری فر تصریح کرد: طی این مدت دو هزار و 672 فقره تصادف جرحی نیز اتفاق افتاده که بر اثر آن سه هزار و 90 نفر روانه مراکز درمانی شدند.

وی تعداد تصادفات جرحی سال گذشته را دو هزار و 520 فقره اعلام کرد و گفت: ماحصل این میزان تصادف دو هزار و 920 مصدوم و مجروح بوده است.

سرهنگ کوثری فر اظهارداشت: از ابتدای فروردین ماه تا پایان بهمن ماه سالجاری، سه هزار و 369 فقره تصادف خسارتی در رایانه مرکز راهور به ثبت رسیده که این آمار در مدت مشابه سال گذشته شش هزار و 507 مورد بوده است.

رئیس پلیس راهور استان کرمانشاه در ادامه علت عمده تصادفات درون شهری را عدم رعایت حق تقدم، عدم رعایت فاصله طولی و عبور از چراغ قرمز عنوان کرد.