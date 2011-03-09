مردم مصر خواستار محاکمه ابوالغیط شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الاهرام، اتباع مصری که اخیرا از لیبی به موطن خود بازگشته اند خواستار محاکمه ابوالغیط به علت کوتاهی در انجام وظایفش در دوران حضور در وزارت خارجه هستند.

اتباع مصری که پس از تنشهای اخیر لیبی که از روز 17 فوریه (28 بهمن ماه) آغاز شد، به تازگی به کشور خود بازگشته اند تاکید دارند احمد ابوالغیط در خارج کردن آنان از این کشور بحران زده کوتاهی کرده است.

مصریها که با تلاش خود توانسته اند از لیبی فرار کنند وزیر خارجه پیشین مصر را در این مسئله مقصر اصلی می دانند. پیش از این نیز اتباع مصری در تونس خواستار محاکمه و بازخواست ابوالغیط به علت کوتاهی و اهمال در انجام وظایف شده بودند.

خاطر نشان می شود شرایط کشور لیبی از قریب به یک ماه پیش که قیام مردمی علیه قذافی آغاز شده به شرایط کشوری جنگ زده تبدیل شده است که در آن رژیم قذافی از هر گونه تسلیحاتی برای سرکوب مردم چشم پوشی نمی کند.