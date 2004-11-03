فرانچيچ بين بازيكنان فرق مي گذارد / بااين روند انگيزه بازيكنان از بين مي رود

علي موسوي مهاجم تيم فوتبال فولاد خوزستان كه درچند بازي گذشته اين تيم درتركيب تيمش حضورنداشته است، درگفتگو با خبرنگار" مهر" ضمن بيان اين مطلب افزود: زماني كه دراردوي تركيه بوديم، دچار مصدوميت شدم وبخاطرفرصت اندك باقي مانده تا شروع مسابقات ليگ برترنتوانستم استراحت كافي داشته باشم. همين امرباعث شد كه پس ازبرگزاري سه ديداردوباره دچارمصدوميت شوم ونتوانم فولاد را درديدارهاي اخيرهمراهي كنم.

موسوي ادامه داد: هرچند در ابتداي فصل پيشنهاد خوبي ازامارات داشتم، اما ترجيح دادم به تيم فولاد ملحق شوم كه مجموعه بسيار خوبي دارد و شرايط براي موفقيت درآن فراهم است. ازآمدن به اين تيم بسيارراضي هستم وبا مسوولان وبازيكنان هم رابطه بسيارخوبي دارم.

مهاجم تيم فوتبال فولاد درجواب اين سوال كه عملكرد ملادن فرانچيچ دراين تيم را چگونه ارزيابي مي كند، تصريح كرد: بنظرمن فرانچيچ شانس آورده كه مجموعه اي مثل فولاد اورا انتخاب كرده است. اوبراي موفقيت با فولاد كارسختي پيش روندارد، زيرا بازيكنان اين تيم ازچند سال پيش كناريكديگر كاركرده اند ومشكلي با هم ندارند وساير امكانات نيز فراهم است.

علي موسوي ادامه داد: با اين حال فرانچيچ دچار نقاط ضعفي نيزهست كه ازآن جمله مي توان به نداشتن شناخت ازحريفان فولاد، عدم برقراري ارتباط كافي با بازيكنان وفرق گذاشتن بين آنها اشاره كرد.

مهاجم فولاد درادامه خاطرنشان ساخت: متاسفانه فرانچيچ به همه بازيكنان به يك اندازه توجه ندارد وتنها به سيزده، چهارده بازيكن خاص بيشترتوجه مي كند. درحاليكه يك تيم 25 بازيكن دارد كه همه آنها بايد به يك اندازه مورد حمايت سرمربي تيم قراربگيرند. اگرفرانچيچ بخواهد اين روند را ادامه دهد، بدون شك انگيزه اي براي سايربازيكنان باقي نمي ماند كه درتمرينات شركت كنند. البته اين موضوع به خصوصيات اخلاقي بازيكنان ايراني هم برمي گردد كه نسبت به توجه مربي خود حساس هستند.

علي موسوي درپايان ابرازاميدواري كرد: تيم فولاد بتواند درادامه رقابتهاي ليگ برتربا كسب نتايج مطلوب همچنان يكي ازشانسهاي كسب عنوان قهرماني باشد.