اعلام نتایج آزمون اعطای مدرک به حفاظ قرآن

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی بحرالعلوم گفت: نتایج این آزمون که جمعه 6 اسفند با حضور 18 شرکت کننده از 21 نفر راه یافته به این مرحله برگزار شد، اعلام شده و تنها 5 شرکت کننده موفق به کسب امتیاز لازم شده اند.

معاون ارتباطات و امور اجرایی سازمان دارالقرآن الکریم گفت: سال گذشته از مجموع 2300 نفر بالغ بر 5 شرکت کننده توانستند مدرک تخصصی حفظ را دریافت کنند در حالی که امسال با وجود رشد یکصد درصدی شرکت کنندگان، به جهت کمی سطح کیفی پایین بود و راه‌یافتگان به مرحله سوم معدود بودند.

محمدمهدی بحرالعلوم همچنین درباره نتایج حاصل از جلسات قرآن و فضای مجازی در شورای توسعه فرهنگ قرآنی گفت: بنابر نتایج حاصل از این جلسات 24 راهکار اتخاذ و 5 کارگروه تخصصی تشکیل شده است و پس از تقسیم وظایف میان دستگاه‌های عضو وارد مرحله اجرا می شود.