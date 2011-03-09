مساحت جنگلهای زاگرس مرکزی 96 هزار هکتار کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، ارزیابی و بررسی روند تغییرات پوشش جنگلی در سیمای حفاظتی زاگرس مرکزی با استفاده از فناوری سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی نشان داد سطحی حدود 96000 هکتار از اراضی جنگلی زاگرس مرکزی در طی 32 سال تخریب شده و یا دچار تغییر کاربری شده اند.



بر اساس این گزارش در دوره های زمینی مورد بررسی، بیشترین میزان تخریب در طی سالهای 1975 تا 2000 رخ داده است و از سال 2000 تا 2007 سرعت تبدیل و تخریب این اراضی کاهش چشمگیری یافته است که این امر بیانگر تغییر الگوی مدیریت اراضی در منطقه و نزدیک شدن به اهداف توسعه پایدار در منابع طبیعی است.





همچنین بر طبق نتایج حاصل شده بیشترین میزان تبدیل اراضی جنگلی به اراضی کشاورزی در طی سالهای 1975 تا 1989 با سطحی حدود 39600 هکتار رخ داده است. در حالی که این میزان در دوره 1989 تا 2000 چیزی در حدود 24000 هکتار و در دوره 2000 تا 2007 چیزی حدود 22200 هکتار بوده است. به طور کلی در مجموع 85800 هکتار در طی سالهای 1975 تا 2007 پوشش طبیعی جنگلی به مزارع کشاورزی تبدیل شده است.



این گزارش همچنین بر این نکته تاکید دارد که بیشترین میزان تبدیل اراضی جنگلی در سالهای گذشته با کاربری کشاورزی بوده است. عمده ترین دلیل آن نیز استعداد و توان تولید زیاد این اراضی برای تولید محصولات کشاورزی است.



پروژه حفاظت از تنوع زیستی زاگرس مرکزی با حمایت مالی تسهیلات جهانی محیط زیست (GEF)، برنامه عمران ملل متحد و سازمان حفاظت محیط زیست از سال 2005 عملیات اجرایی خود را آغاز کرده است. حفاظت از تنوع زیستی، تقویت نظام مناطق حفاظت شده و کاربری پایدار در بخش های کشاورزی، جنگلداری، مراتع، آب و توریسم از جمله اهداف این پروژه است.

در حال حاضر محدوده ای به وسعت 2.5 میلیون هکتار در چهار استان چهارمحال و بختیاری، فارس، اصفهان و کهکلویه و بویر احمد که از تنوع زیستی بالایی برخوردارند، تحت پوشش این پروژه بین المللی قرار گرفته است.