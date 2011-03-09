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۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۳۰

حجت الاسلام عرب پور:

رفتار مدیران در فرهنگ عمومی جامعه تاثیرگذار است

رفتار مدیران در فرهنگ عمومی جامعه تاثیرگذار است

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی کرمان با تاکید بر فعالیتهای فرهنگی در جامعه گفت: رفتار و منش مدیران و مسئولان در ارتقای سطح فرهنگ جامعه نقش تعیین کننده دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حجت لاسلام مهدی عرب پور سه شنبه شب در شورای فرهنگ عمومی کرمان اظهارداشت: باید برنامه ریزی فرهنگی به گونه ای انجام شود که عملا شاهد ارتقاء سطح فرهنگ جامعه باشیم.

وی یکی از مهمترین شاخصه های ارتقاء فرهنگی هر جامعه را رفتار و منش مدیران ارشد دانست و گفت: در روایات نیز بارها به این نکته تاکید شده است و باید با رعایت این نکته زمینه توسعه فرهنگی را فراهم کنیم.

امام جمعه موقت کرمان افزود: به تعبیر امام علی (ع) هر مدیر یک نهر بزرگ است که سایر نهرها از او سرچشمه می گیرند.

حجت الاسلام عرب پور اضافه کرد: در واقع در صورت اصلاح و رفتار صحیح مسئولان مردم نیز طبیعا اصلاح خواهند شد و در این زمینه باید توجه لازم انجام شود.

امام جمعه موقت کرمان افزود: مدیران باید پس از خود نسبت به عملکرد افراد تحت مسئولیتشان توجه داشته باشند و قدم به قدم این امر ارتقاء و گسترش یابد.

وی همچنین با اشاره به انقلاب در کشورهای عربی گفت: این خیزش مردم برگرفته از انقلاب اسلامی در ایران است.

وی با اشاره به اینکه ملتهای کشورهای مسلمان بیدار شده اند گفت: امروز شاهد شکل گیری خاورمیانه اسلامی در منطقه هستیم.


 

کد مطلب 1270574

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