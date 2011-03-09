ورود میدل باس های جدید به ناوگان اتوبوسرانی پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان سنندجی با بیان این که اولین سری میدل باس‌های جدید که در اجرای طرح نوسازی ناوگان مینی بوس‌های فرسوده تحویل متقاضیان شده از 20 اسفند وارد چرخه خدمت رسانی به شهروندان تهرانی می شود،گفت: خودروهای میدل باس‌ ظرفیت حمل 24 نفر مسافر به صورت نشسته را دارد و با کمک دولت و شهرداری تهران با تسهیلات ویژه‌ به متقاضیان بخش خصوصی واگذار شده است، میدل‌ باس‌های مذکور به صورت گردشی و با کرایه دو هزار ریال در خدمت شهروندان خواهند بود.

بر اساس این گزارش، میدل‌باس‌های جدید با تعداد 45 دستگاه در مسیرخط گردشی میدان محمدیه ازمیدان محمدیه، خیابان خیام، امام خمینی (ره) و از میدان امام خمینی (ره)، خیابان باب همایون، خیابان سوراسرافیل، خیابان ناصر خسرو، سعدی جنوبی، اکباتان، میدان بهارستان، خیابان امیرکبیر، چهار راه سرچشمه، خیابان شهید مصطفی خمینی، چهار راه مولوی، خیابان مولوی ، میدان محمدیه به مسافران خدمات رسانی می کنند.

همچنین تعداد 15 دستگاه در مسیرپایانه(دولت آباد ـ مترو جوانمرد اقدام به جا به جایی مسافر می کنند که درمسیر رفت این خط از پایانه قدس، بلوار قدس، بلوار دولت آباد فلکه اول دولت آباد، خیابان شهید علی نواز، بلوار بسیج، بلوار کمیل، میدان مادر، بلوار کمیل، مترو جوانمرد قصاب می گذرد و درمسیر برگشت از مترو جوانمرد قصاب، بلوار کمیل، میدان نماز، بلوار کمیل، بلوار بسیج، تقاطع فداییان اسلام، خیابان فدائیان اسلام، خیابان پروین اعتصامی، فلکه اول دولت آباد، بلوار دولت آباد، بلوار قدس، پایانه قدس به مسافران خدمات رسانی می کنند.

سنندجی در پایان اعلام کرد: از ابتدای سال آینده به تدریج نسبت به جایگزینی میدل باس‌های جدید و نوسازی ناوگان مینی بوسرانی تحت نظارت شرکت واحد اقدام و تعداد بیشتری میدل باس به صورت گردشی در خطوط مختلف مشغول به فعالیت می کنند.

