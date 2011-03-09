گنجینه اسناد هویتی استان قزوین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین در مراسمی با حضور معاون برنامه ریزی استانداری قزوین بهره برداری از گنجینه اسناد هویتی استان آغاز شد.

اصغر حمزه ای پیش از ظهر چهارشنبه با حضور در اداره کل ثبت احوال و افتتاح گنجینه اسناد هویتی استان قزوین در سخنانی اظهار داشت: در استان قزوین نزدیک به هزار چهره فرهیخته و شناخته شده در بخش های مختلف مذهبی؛ ادبی؛ هنری؛ دفاع مقدس، سیاسی؛ اقتصادی و اجتماعی وجود دارد که باید اسناد هویتی تمامی این شخصیت ها جمع آوری و با نگهداری در این مرکز در معرض نمایش و دید عموم مردم قرار بگیرد.

وی افزود: این حرکت یک کار فرهنگی با ارزش و ماندگار است که شخصیت های تاریخی و تأثیرگذار استان را در حوزه های مختلف به نسل های آتی معرفی می کند.

معاون برنامه ریزی استاندار با اشاره به ضرورت ترویج فرهنگ نگهداری و حفط اسناد هویتی در جامعه خاطرنشان کرد: باید فرهنگ اسناد هویتی را در خانواده ها ترویج کرد تا افراد در کنار نگهداری و نصب عکس ها و تصاویر خود در منازل نسبت به اهمیت و حفظ اسناد هویتی نیز چنین حساسیت و دغدغه ای داشته باشند.

اصغر آراسته مدیرکل ثبت احوال استان در این مراسم با ارائه گزارشی از گنجینه اسناد هویتی تصریح کرد: این مرکز در فضایی به مساحت 70 متر مربع و با اعتباری بالغ بر 200 میلیون ریال طراحی و راه اندازی شده است که هدف از آن معرفی چهره های شاخص استان در حوزه های مختلف با استفاده از اسناد هویتی آنها است.

وی یادآور شد: در حال حاضر 64 سند هویتی از شخصیتهای مشهور و بنام استان در بخشها و زمینه های متفاوت در این مرکز نگهداری می شود و هدف اصلی ما این است که به مرور زمان اسناد هویتی سایر شخصیتهای استان را نیز به این مجموعه اضافه کنیم.