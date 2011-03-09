به گزارش خبرنگار مهر در کرج، حسین شیخ الاسلام شامگاه سه شنبه در گردهمایی تحولات اخیر جهان اسلام و ریشه یابی آن در جمع دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در کرج اظهار داشت: در همه جای دنیا معنویت و مادیات، دین و سیاست، دنیا و آخرت را نمی توانستند یکپارچه کنند و غربی ها هم دین را فردی و سیاست را اجتماعی در جهان نهادینه کرده بودند در حالیکه امام این موضوعات را با اقدامات خود بخوبی تلفیق کرد و نشان داد که می شود اینها در کنار یکدیگر باشند.

وی با بیان اینکه موازنه قدرت در منطقه تغییر کرده است، افزود: آمریکا در ذلیل ترین موقعیت خود در جهان است و ما در قویترین موقعیت جهانی هستیم؛ آمریکا رسما امنیت اسرائیل را منافع ملی خود اعلام کرده در حالیکه ما یک توانایی قوی همچون حزب الله در منطقه داریم که اگر این توانایی نبود اسرائیل بلافاصله به بوشهر و نطنز حمله می کرد.

وی افزود: وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرده که حزب الله بیش از 40 هزار موشک را به سمت اسرائیل نشانه گرفته است و هرگز نمی تواند به ایران حمله کند زیرا می داند که با حمله به ایران بلافاصله حزب الله اراضی شمال فلسطین را آزاد خواهد کرد و حتی مکانهای انبار اورانیوم غنی شده اسرائیل را که شناسایی شده است کاملا از بین خواهد برد.

شیخ الاسلام گفت: کسی هم که بیش از نیمی از امنیت اسرائیل را بر عهده داشت دیگر از بین رفته و مصر دستخوش تحولات انقلابی فراوان است و سید حسن نصرالله در کنفرانس فلسطین بر دستان مقام معظم رهبری بوسه می زند تا آمریکا بداند که حمله به ایران برابر با نابودی اسرائیل است.

وی بیان کرد: ما قبل از اشغال لانه جاسوسی هم با آمریکا مشکل داشتیم. شاه شش میلیون بشکه نفت صادر می کرد و بر اساس سیاستهای استکبار جهانی به فروش می رساند تامین امنیت نفت را بر پول و خون مردم ترجیح می داد و ژاندارم آمریکایی ها در منطقه شده بود.

دبیرکل دبیرخانه حمایت از انتفاضه فلسطین تاکید کرد: اما کنون آن قدرتی را که به شاه داده بودند مجبور شدند به کشورهای دیگر منطقه بدهند و نیروهای نظامی را در این کشورها مستقر کردند تا بتوانند امنیت نفت را بر عهده بگیرند و این وظیفه آمریکا باعث شده بود که از چین و اروپا باجگیری کند و اما اکنون اختیار خلیج فارس در دست ایران است و قدرت آمریکایی ها کاهش یافته است.

وی ادامه داد: پیش از این امریکا کشورهای منطقه را به گونه ای هدایت می کرد که با یکدیگر تعاملی نداشتند اما هم اکنون امام با بیان جمله تاریخی خود مبنی بر اینکه آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند این وحدت اسلامی را در کشورهای مسلمان نهادینه کرد و ایستادگی و مقاومت در دین اسلام یک هدف است.

این مسئول یادآور شد: برادران حزب الله هر وقت تصمیم گرفتند اسرائیل را موشک باران کنند این کار را انجام خواهند داد اسرائیل همه توانایی های خود را جمع کرد که دفاع کند اما در این دفاع شکست خورد.

دبیرکل دبیرخانه حمایت از انتفاضه فلسطین یادآور شد: حزب الله جنگ را از نظر سیاسی و تبلیغاتی بخوبی هدایت کرد و این هدایت باعث ترس شدید اسرائیل از حزب الله شده است. شبکه بی سیم زیرزمینی راه اندازی کرد و تمام هواپیماهایی که در طول عملیات به لبنان می رفتند رمزشکافی شدند و سید حسن نصرالله گفت "اگر درگیری دیگری شود هیچ کجای اسرائیل امنیت نخواهد داشت". وی گفت "حتی قادرند مکانهای انبار اورانیوم غنی شده اسرائیل را که شناسایی شده است، تخریب کند".

معادله در خاورمیانه عوض شده است

شیخ الاسلام گفت: روش امام این بود که میلیونها نفر را به خیابان آورد و با انگیزه الهی یک خواست مشترک داشتند که انقلابی مردمی کنند و این بر خلاف انقلاب های جهانی بود. در چین و فرانسه استقبال خوبی از انقلاب ها نشد بلکه تنها تغییرات جهانی روی داد.

دبیرکل دبیرخانه حمایت از انتفاضه فلسطین یادآور شد: این انقلاب را در مراسم برائت از مشرکان حج به مسلمانان جهان معرفی کرد و نتیجه آن شد که در انتفاضه فلسطین که از پیر و جوان در مقابل زور ایستادگی کردند و این همان چیزی بود که در کشورهای جهان اسلام روی داد و فاکتور ترس دیگر برداشته شد.

این مسئول عنوان کرد: اختلاف انقلاب ما با انقلابهای مسلمانان در کشورهای خاورمیانه در این است که انقلاب ما مکتب عاشورایی داشت در حالیکه برادران اهل تسنن به گونه ای با حاکمان زور کنار می آیند و در نهضت های خود رهبری همچون حضرت امام خمینی را ندارند.

شیخ الاسلام تاکید کرد: آمریکایی ها برای اینکه بتوانند منافع ملتها را تاراج کنند از دیکتاتورها حمایت کنند.

وی در خصوص الگوی اسلامی ترکیه نیز گفت: الگوی اسلامی ترکیه هم برداشتی از الگوی اسلامی ایران است قبل از امام کسی جرات نداشت که اسرائیل را نابود اعلام کند مگر غیر از این است که اردوغان الگوی اسلامی ترکیه را بنا نهاد ؛ نخستین بازداشت اردوغان مربوط به سخنرانی وی در روز قدس بود که توسط باقری سفیر ایران در ترکیه برگزار شده بود.

دبیرکل دبیرخانه حمایت از انتفاضه فلسطین یادآور شد: مصر مهمترین راه ارتباطی غرب به شرق جهان را در اختیار دارد به غیر از تنگه پاناما تمامی تنگه جهان جهان در اختیار مسلمانان است و فقط کافی است مسلمانان با هم وحدت داشته باشند که دیگر کشورهای استعمارگر نابود خواهند شد.

وی گفت: در تجمع میدان تحریر مصر اخوان المسلمین رسما بیانیه داد که در این تجمع شرکت نخواهد کرد و پرچمدار این انقلاب نبود. حتی با عمر سلیمان رئیس سازمان امنیت مصر مذاکره کرد و بزرگترین ضعف آنان همراه نبودن با ملت بود.

وی با بیان اینکه موازنه قدرت در منطقه تغییر کرده است، افزود: آمریکا در ذلیل ترین موقعیت خود در جهان است و ما در قویترین موقعیت جهانی هستیم.

خجول بودن و تکیه نکردن اخوان المسلمین دو ضعف آنان در انقلاب مصر بود

وی ادامه داد: خجول بودن و تکیه نکردن اخوان المسلمین دو ضعف آنان در انقلاب مصر بود و مردم مصر فرمایشات مقام معظم رهبری را می خواستند که با این فرمایشات اثر تاریخی خود را بر جای گذاشت.

شیخ الاسلام تاکید کرد: در انقلاب ایران رهبر جلوی انقلاب بود و مردم بدنبال وی بودند در حالیکه در انقلاب مصر مردم جلوتر از رهبران خود حرکت می کردند

وی گفت: اخوان المسلمین می گوید انقلاب ما اسلامی نیست اما انقلاب اسلامی نمی خواهیم و حزبی اسلامی هستیم و حزبی به نام عدالت و آزادی را تاسیس کرد با وجود این دیگر مصر همانند گذشته نخواهد شد که به آمریکا و اسرائیل منافع بدهد آنها متاسفانه از غرب هراس دارند و دلشان می خواهد این انقلاب بی خطر به پیش برود.

این مسئول یادآور شد: عملکرد قذافی را نمی فهمیم و بر اساس هیچ سیاستی بنا نهاده نشده است وی با مردم خود کاری می کند که اسرائیلی ها با مردم غزه نکردند و آمریکا با سکوت خود در خصوص طرح پرواز ممنوع قصد دارند تا اجازه دهد هر دو طرف ضعیف شود و سپس اهداف خود را با اجرای این طرح و تصویب آن در شورای امنیت سازمان ملل اجرایی کند.