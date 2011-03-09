به گزارش خبرگزاری مهر، نویسنده در این کتاب نظریه فیلسوف-شاه که نظریه‌ای کلیدی در فلسفه افلاطون و مدینه فاضله او به شمار می‌رود می‌پردازد.

افلاطون معتقد است که برای رسیدن به یک جامعه شکوفا و موفق لازم است که فیلسوفان در مقام حکمران و شاه قرار گیرند. اگر شاهان از میان فیلسوفان باشند و یا فیلسوفان شاه شوند در این صورت جامعه به طور موفقیت آمیزی به مسیر خود ادامه می‌دهد.

به عبارت دیگر از نظر افلاطون خرد فلسفی باید با قدرت سیاسی پیوند بخورد تا جامعه موفق شود و مسیر شکوفایی را طی کند.

نویسنده این سؤالات را مطرح می‌کند که چه کسی در یونان باستان مایل بود تا فیلسوف شاه باشد و یونانیان باستان چه فهمی از معرفت و دانش و محدودیتهای آن داشتند.

تمرکز این کتاب بر موضوعاتی چون آرای افلاطون و همعصران او، اسکندر و جانشینان هلنی او و آرای مارکوس اورلیوس و نظریه حکمرانی خوب است.

این کتاب به تأثیر اندیشه فیلسوف شاه افلاطون بر آرای یونان و روم بعد از افلاطون می‌پردازد. این تأثیر به گمان نویسنده محدود به یونان و روم باستان نیست بلکه کل اندیشه غرب متأثر از آن بوده است.

این کتاب با عنوان "فیلسوف-شاهان باستان" از سوی انتشارات بین المللی کانتینیوم اواسط سال میلادی جاری منتشر می‌شود.