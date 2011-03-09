برنامه هاى توسعه بخش صنعت منطقه آزاد قشم در سال 90 تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمد دائى، پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برخى از برنامه هاى توسعه بخش صنعت منطقه آزاد قشم در سال 90 شامل برنامه ساماندهى استقرار صنایع، طرح آماده سازى شهرکهاى صنعتى که شامل گازرسانى به شهرکهاى صنعتى- آبرسانى به شهرک صنعتى تولا است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین سایت مصالح- آسفالت کردن بخشى از شهرک صنعتى کاوه- اجراى شبکه اینترنت در شهرک صنعتى تولا و فجر- تجهیز ساختمان آتش نشانى در شهرک صنعتى تولا و ایجاد زیرساختهاى صنایع بالا دستى پتروشیمى در شهرک صنعتى کاوه شامل راه هاى ارتباطى، آب، برق و گاز است.

وى تصریح کرد: همچنین ایجاد زیرساختهاى لازم جهت ایجاد شهرک فلزات، اجراى جاده دسترسى شهرک صنعتى تولا به بزرگراه قشم - درگهان، احداث شهرک دریایى در بخش جنوبى جزیره، انجام سایر پروژه هاى زیرساختى و توسعه اى، برنامه ساده سازى امر سرمایه گذارى در منطقه از جمله اجراى سیاست تسریع و تسهیل در امر واگذارى زمین به سرمایه گذاران حوزه صنعت از برنامه هاى بخش صنعت سازمان منطقه آزاد قشم به شمار مى آید.

دایى اظهار داشت: کاهش بروکراسى ادارى و تسهیل در ارائه خدمات به سرمایه گذاران و صنایع مستقر در منطقه از طریق وب سایت صنایع است از دیگر برنامه هاى این بخش صنعت سازمان منطقه آزاد قشم محسوب مى شود.