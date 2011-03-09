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۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۰۹

برنامه هاى توسعه بخش صنعت منطقه آزاد قشم در سال 90 تدوین شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیر صنایع و شهرکهاى صنعتى سازمان منطقه آزاد قشم گفت: برنامه هاى توسعه بخش صنعت منطقه آزاد قشم براى سال 90 تدوین شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمد دائى، پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برخى از برنامه هاى توسعه بخش صنعت منطقه آزاد قشم در سال 90 شامل برنامه ساماندهى استقرار صنایع، طرح آماده سازى شهرکهاى صنعتى که شامل گازرسانى به شهرکهاى صنعتى- آبرسانى به شهرک صنعتى تولا است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین سایت مصالح- آسفالت کردن بخشى از شهرک صنعتى کاوه- اجراى شبکه اینترنت در شهرک صنعتى تولا و فجر- تجهیز ساختمان آتش نشانى در شهرک صنعتى تولا و ایجاد زیرساختهاى صنایع بالا دستى پتروشیمى در شهرک صنعتى کاوه شامل راه هاى ارتباطى، آب، برق و گاز است.

وى تصریح کرد: همچنین ایجاد زیرساختهاى لازم جهت ایجاد شهرک فلزات، اجراى جاده دسترسى شهرک صنعتى تولا به   بزرگراه قشم - درگهان، احداث شهرک دریایى در بخش جنوبى جزیره، انجام سایر پروژه هاى زیرساختى و توسعه اى، برنامه ساده سازى امر سرمایه گذارى در منطقه از جمله اجراى سیاست تسریع و تسهیل در امر واگذارى زمین به سرمایه گذاران حوزه صنعت از برنامه هاى بخش صنعت سازمان منطقه آزاد قشم به شمار مى آید.

دایى اظهار داشت: کاهش بروکراسى ادارى و تسهیل در ارائه خدمات به سرمایه گذاران و صنایع مستقر در منطقه از طریق وب سایت صنایع است از دیگر برنامه هاى این بخش صنعت سازمان منطقه آزاد قشم محسوب مى شود.

کد مطلب 1270579

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