وی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این کتاب گفت: این دو جلد روایت داستانی ماجراهای یک فیل و یک موش به نام مو و الا است که در جلد اول آنها تصمیم می‌گیرند برای تولد همدیگر هدیه درست کنند و این هدایای درست شده به اندازه خودشان است و هیچ استفاده‌ای برای طرف مقابل ندارد و در جلد دوم دوستی فیل با جثه بزرگش با یک اسب آبی است که مو را ناراحت می‌کند و بعد از مدتی دوستی سه نفره آنها شکل می‌گیرد.

این مترجم با اشاره به اینکه ازتصویرهای کتاب اصلی انگلیسی زبان استفاده شده است، افزود: این کتاب از سوی انتشارات پیام دانش مشهد تا سال نو راهی بازار خواهد شد.

وی همچنین از انتشار کتاب "یک بستنی قیفی" خبر داد و گفت: این کتاب 10 شعر با قالب چهارپاره دارد و انتشارات به‌نشر آستان قدس مسئول انتشار آن است.

حسینی زاوه شعرهای این کتاب را "خانه ما"، "من سرما دارم"، "دست در دست عروس"، "شهربازی"، "عروسک کوکی"، "بستنی قیفی"، "بلوز کهنه"،‌"ماشین کهنه"، "غول مهربان" و "کرم سبز" ذکر کرد و گفت: این کتاب برای گروه سنی خردسال و کودک است.

وی در ادامه همچنین از انتشار لوح فشرده تصویری "ماهی پولک طلا" خبر داد و گفت: این اثر در قالب یک لوح فشرده صوتی است که ترانه‌های آن را سروده‌ام و قرار است به زودی از سوی شرکت پژواک هنر شرق تهران به لوح فشرده تصویری تبدیل شود