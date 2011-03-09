اختصاص 5 میلیارد ریال برای مرحله مقدماتی مرکز همایش های بین المللی تبریز

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، جعفر مدبر شامگاه سه شنبه در نشست خبری در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: تمامی اقدامات شهرداری اعم از طرح های عمرانی و ساخت و سازهای شهری در نهایت به نوعی از کار فرهنگی ختم می شود، چراکه هدف نهایی شهرداری قدم برداشتن بسوی اندیشه های فرهنگی است.

مدبر با تاکید بر عدم وجود فرهنگسرایی قابل قبول در سطح کلانشهر تبریز افزود: توسعه سازمان های فرهنگی، هنری و ورزشی، توسعه خانه های فرهنگ و تمامی نهاد های دیگر فرهنگی از پروزه های بزرگ شهرداری است.

وی با اشاره به دیگر اقدامات سازمان شهرداری در بخش فرهنگ اظهار داشت: همکاری با نهاد های اجتماعی، مساجد، توسعه امکانات تسهیل بخش برای مجموعه های مردم نهاد و گروه هایی صلح طلبانه همچون حفاظت از محیط زیست و گروه های فعال هنری از جمله این اقدامات است.

سخنگوی عضو شورای اسلامی شهر تبریز، حوزه مطبوعات را از دیگر نکات بودجه فرهنگی سال 90 ذکر کرده و گفت: در بحث فرهنگ شهری مطبوعات ما از اصلی ترین اقشار هستند که متاسفانه طی سال های اخیر حمایت قابل قبولی از سوی شهرداری صورت نگرفته و این روند مورد قبول شورای شهر تبریز نبوده است.