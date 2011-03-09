حضور در نمایشگاه های مختلف گامی در جهت ترویج هنرهای سنتی است

نصرت الله سپهر در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه، اظهار داشت: صنایع دستی صنعتی است که جزیی از کهن ترین داشته های فرهنگی ماست، بنابراین به منظور تقویت بنیه تولید کنندگان و ارتقاء سطح درآمد شاغلین این دسته از فعالیت همشهریان و افزایش کارایی آنها را به نمایشگاه ها اعزام می کنیم.

وی افزود: بهبود وضعیت فروش محصولات داخلی یکی از ضروریات بسیار مهم برای توسعه فرهنگ داخلی است، بنابراین فعالیت در این عرصه گامی عملی برای رونق اقتصاد داخلی، ترویج فرهنگ اصیل و به نوعی جلوگیری از ترویج کالاهای بی کیفیت خارجی است و تا حدودی دست افراد سوجو که به فکر اشتغال داخلی و رونق ارزشهای سنتی نیستند را می بندد.

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی استان کرمانشاه، خاطر نشان کرد: بنابراین هرچه از این برنامه ها حمایت کنیم، در حقیقت تشویق افراد ساعی و نیروهای آگاه و گامی به سوی خودکفایی است.