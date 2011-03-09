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۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۵۴

پس از وزارت اقتصاد؛

هکرها به کاخ الیزه و وزارت خارجه فرانسه حمله کردند

هکرها به کاخ الیزه و وزارت خارجه فرانسه حمله کردند

پس از حمله هکرها به وزارت اقتصاد فرانسه امروز رسانه ها از ادامه این حملات به کاخ ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه این کشور خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، آژانس ملی محافظت از سیستم‌های اطلاعاتی فرانسه اعلام کرد که رایانه های دولتی فرانسه در کاخ الیزه و وزارت امور خارجه مورد حمله سایبری قرار گرفته‌ اند. 

در همین رابطه روزنامه  لیبراسیون به نقل از آژانس ملی حفاظت از سیستمهای رایانه ای فرانسه اطلاع داد که نه تنها در روزهای اخیر کامپیوتر‌های وزارت اقتصاد و دارایی فرانسه هدف حملات سایبری قرار گرفته اند، بلکه رایانه های کاخ الیزه و وزارت امور خارجه فرانسه نیز به قصد ربودن اطلاعات اقتصادی گروه‌های G20 – G8 مورد حمله قرار گرفته ‌اند.  

در این حمله کاخ ریاست جمهوری فرانسه قربانی دزدی اطلاعات مربوط به تدارکات گروه های G20 – G8 شده و همه چیز نشان از این دارد که این حمله اینترنتی یک جاسوسی و دزدی سازمان یافته و دولتی است. 
 
مقامات فرانسوی احتمال می دهند که گروهی از هکرهای چینی در پس حملات سایبری به مراکز دولتی فرانسه باشند.
کد مطلب 1270584

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