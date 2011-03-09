به گزارش خبرگزاری مهر، این مترجم عصر روز سه شنبه 17 اسفند در هفتاد و هشتمین شب از شبهای مجله بخارا که به هرمان هسه نویسنده و شاعر و نقاش آلمانی و برنده نوبل ادبی 1932 اختصاص داشت گفت: هسه در سکون نمی‌زیست. تلاش می‌کرد اندیشه‌اش را پیوسته با داده‌ها و واقعیتهای تازه وفق دهد. این بدان معنا نیست که باورهایش را رها می‌کرد، برعکس او در مسیر کامل کردن اندیشه خویش گام برمی‌داشت. این پدیده به‌ویژه در دورانی که هسه می‌زیسته و زندگی سیاسی- اجتماعی- اقتصادی پیوسته در حال دگرگونی بود، طبیعی و بدیهی بوده است.

وی در ادامه سخنرانی‌اش با عنوان "هرمان هسه و سیاست" عنوان کرد: هرمان هسه بدون تردید در همه آثارش از طبیعت و از دگرگونی آن الهام گرفته و در همه جا این دگرگونی یا Metamophos را به سوی تکامل می‌بینیم. او حتی مقاومت را نیز از طبیعت می‌آموزد و چنان در دورانی که از بیماری بیم مرگش می‌رفت با کمک نقاشی از طبیعت قدرت می‌گیرد که گویی هیچ وقت بیمار نبوده و سرانجام 85 سال عمر می‌کند.

غضنفری در بخش دیگری از سخنانش گفت: ما در داستانهای هسه همیشه انسانهایی را می‌بینیم که به‌گونه‌های مختلف از راه بد به راه راست هـــدایت می‌شوند و به دنبال تکامل و دست‌یابی به رسالتهای انسانی هستند. این امر در "گرگ بیابان " و "بازی با مهره‌های شیشه" که جایزه نوبل را برایش به ارمغان آورد آشکارا دیده می‌شود.

این مترجم ادامه داد: اشعار هسه نیز این پند و اندرز را دارند که ایستایی و سکون برای یک انسان جایز نیست و روح آدمی پیوسته باید به دوردستها بنگرد و همواره در تلاش باشد تا آموزشهای نوین را در اندیشه بپروراند.

وی در ادامه با خواندن برخی از نامه‌های این نویسنده توضیح داد: هِرمان هسه پیوسته در شکل گیری تازه‌ای به‌سر برده و چندین ده سال پس از شکل‌گیری اولیه بر اوضاع و احوال سیاسی جهان نه به عنوان یک حرفه‌ای، بلکه به عنوان یک انسان آگاه و دلسوز ناظر بوده و تلاش موفقیت آمیز داشته که با واقع بینی نسبت به دریافتهای سیاسی خود اظهار نظر کند و از این امر پروایی نیز نداشته است. در عین حال ارزشگذاری‌ها و تجزیه تحلیل‌های هِرمان هسه نسبت به کشورها و ملتها همیشه مطابق با زمان بوده و او در عین اینکه منفی‌ها را نقد کرده، حرکت‌ها و تکامل‌های انجام شده و مثبت را نیز دریافته و نظر خود را تصحیح کرده است.

غضنفری درباره اهمیت آثار هسه گفت: ادبیات آلمانی‌زبان در قرن بیستم نیز چندین نویسنده بزرگ را به ادیبات جهان معرفی کرد، ولی مشهورترین و مطرح‌ترین نویسنده در این دوره بی تردید هرمان هسه است، زیرا در بین این نویسندگان کسی نیست که همچون او آثارش به شصت زبان زنده دنیا ترجمه و با شمارگان بیش از یکصد و بیست میلیون نسخه منتشر شده باشد.

وی ادامه داد: هسه وقتی در سال 1962 چشم از جهان فرو بست تعداد آثار او حدود سیصد اثر مستقل بود و به همین دلیل نیز گروهی در آلمان برخی از آثارش را فاقد ارزش ادبی دانستند ولی دیری نپایید که با ظهور جنبش‌های دانشجویی و هیپی‌ها در اواخر دهه شصت در امریکا، علاقه به هسه و به‌خصوص "گرگ بیابان" او بیشتر شد. کمی بعد نیز موجی دیگر از علاقه‌مندان به آثار هسه در کشورهای آسیایی همچون کره، چین و ژاپن پدید آمد و به این ترتیب اهمیت آثار هسه در خود کشورهای آلمانی زبان بیشتر شد.

این شاعر افزود: هسه هرگز خویشتن را اسیر قلمرو سیاسی و جغرافیایی خاصی نکرد. سالها تابعیت هیچ کشوری را نداشت و از مرزها می‌گذشت و در نهایت به تابعیت سوئیس درآمد. از این رو آثارش و شخصیت خودش جنبه‌ای بین‌المللی داشت.

اِربل سفیر جمهوری فدرال آلمان در ادامه این نشست ضمن تقدیر از علی دهباشی مدیرمسئول نشریه "بخارا" برای برپایی شب بزرگداشت هسه به روابط گسترده و چندجانبه ایران و آلمان اشاره کرد و گفت: وقتی همکاریهای سیاسی و اقتصادی بین دو کشور کمرنگ می‌شود، روابط فرهنگی فیمابین این امکان را فراهم می‌کند تا گنجینه باارزش دوستی حفظ شود.

وی افزود: از نظر تاریخی هم روابط فرهنگی پیش‌آهنگ روابط اقتصادی و سیاسی دو کشور بوده‌اند. در نیمه اول قرن 17 یک هیئت از دربار دوک فریدریش سوم به اصفهان آمد که آدام الئوریوس از دانشمندان آن زمان و پل فلمینگ شاعر همراه‌شان بودند؛ این هیئت از نظر سیاسی و اقتصادی موفقیت نداشت اما از نظر فرهنگی موفق بود.

سفیر آلمان در ایران اضافه کرد: در سال 1647 الئوریوس سفرنامه خود را منتشر کرد و فلمینگ هم اشعاری درباره سفر به ایران سرود که معروف شده‌اند. دو قرن بعد، گوته از شاعر بزرگ ایران حافظ الهام گرفت. مدتها بود که شهرت حافظ به آلمان رسیده بود. در اوایل قرن 19 دیوان حافظ به طور کامل به آلمانی ترجمه شده بود. گوته با دیوان "غربی ـ شرقی" علاقه بی حد خود به این نابغه ایرانی و مشترکات بین خود و او را در جهان بینی و ادبیات بیان می‌کند.

اربل گفت: از دیگر شخصیتهای ادبی آلمان فریدریش روکرت است که در سال انتشار "دیوان غربی ـ شرقی" یعنی 1818 در وین مشغول تحصیل در رشته زبان‌های شرقی بود. او که هم شاعر بود و هم زبانشناس با دقت باورنکردنی زیبایی‌های شاعرانه شعر فارسی در دوره اسلامی را به آلمانی ترجمه کرد. شعرهای خود او تحت تأثیر شاعران ایرانی از جمله مولانا است.

وی با بیان اینکه این سه مورد نشان‌دهنده سابقه طولانی تبادلات فرهنگی بین ایران و آلمان است، گفت: هرمان هسه هم با تصوف اسلامی ـ ایرانی آشنا بود و مطمئنم که توضیح درباره آثار و افکار او انگیزه‌های بسیاری به همراه دارد.

سپس دکتر فاطمه خداکرمی، یکی دیگر از استادان زبان و ادبیات آلمانی "دمیانِ" هسه را مورد بررسی قرار داد و پس از آن نوبت به پریسا رضایی، مترجم آلمانی زبان، رسید تا دو نامه از چندین نامه هرمان هسه به توماس مان را برای حاضران بخواند.

رضا نجفی، مژگان عطااللهی دکتر الهام رحمانی از دیگر سخنرانانی بودند که در شب بزرگداشت هرمان هسته به بیان نظرات خود راجع به این ادیب و هنرمند آلمانی پرداختند و نمونه‌ای از آثار وی را برای حضار قرائت کردند.

هفتاد و هشتمین شب مجله "بخارا" با همکاری دانشکده زبانهای خارجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکزی و در سالن اجتماعات این دانشکده برگزار شد.

