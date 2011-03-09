سومین عمل موفقیت آمیز جهانی در ابداع روش نوین جراحی چشم

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر احمد عامری عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در تشریح این روش جدید جراحی اظهار داشت: چشم دارای 6 عضله است و بعضی افراد به صورت مادرزادی یا اکتسابی دچار فلج عضله سه چشم می شوند.

وی افزود: هنگامی که عضله سوم چشم فلج است، مردمک چشم در یک سمت قرار می گیرد و امکان حرکت در عضلات وجود ندارد که با ابداع این روش این امکان به وجود آمده تا مردمک چشم به وسط کشیده شود و از نظر زیبایی کمک زیادی به بیمار می کند.



عامری یادآور شد: در گذشته با استفاده از ماهیچه های پا این جراحی صورت می گرفت اما در این روش جدید جراحی با وسیله نخهای غیر قابل جذبی، چشم را به نسوج داخلی فیکس کرده و عضله ای را که باعث کشیده شدن چشم به یک سمت می شود، قطع کرده و در این حالت چشم در خط وسط قرار می گیرد.

به گفته وی، این عمل جراحی تأثیری بر روی دید فرد ندارد.

