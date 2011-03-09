صنعت حمل و نقل آذربایجان غربی متناسب با ترکیه توسعه یابد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، وحید جلال‌زاده صبح چهارشنبه در جلسه ستاد هدفمند‌کردن یارانه‌ها در آذربایجان غربی، بر لزوم تاسیس شرکت حمل و نقل در استان تاکید کرد و افزود: آذربایجان غربی استانی مرزی و دارای پنج پایانه بوده که از این رو باید سرمایه ‌گذاران داخلی با تاسیس این قبیل شرکتها متناسب شرکتهای ترکیه در امور حمل و نقل حضور موثر داشته باشند.

وی با بیان اینکه مسئولان باید برای تاسیس و ثبت شرکت حمل و نقل بومی در آذربایجان غربی تلاش کنند، اظهار داشت: در این راستا منابع مالی از طریق تسهیلات بانکی در اختیار موسس یا موسسان این شرکت قرار می‌ گیرد.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اینکه در فاز نخستین از طریق بنگاههای زودبازده با پرداخت تسهیلات بانکی حمایت جدی از موسس شرکت انجام شده تا به تدریج شرکت مذکور توسعه کمی و کیفی پیدا کند، ادامه داد: نباید هدف از اجرای قانون هدفمند‌ کردن یارانه‌ها مبنی بر صرفه‌جویی فراموش شود.

شبکه گازرسانی شهرکهای صنعتی آذربایجان غربی توسعه یابد

جلال زاده از اجرای طرح تنظیم بازار شب عید و نظارت و بازرسیهای مستمر از اصناف و بازاریان استان همزمان با اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها، خاطر نشان کرد: هم ‌اکنون در بازار کالا و خدمات‌آرامش کامل برقرار بوده و این در حالی است که کاهش میزان مصرف در استان چندان چشمگیر نبوده که امیدواریم با فعالیت دستگاهها و اطلاع رسانی مصرف کالا و خدمات توسط مردم کاهش یابد.

این مقام مسئول به ‌توسعه شبکه گاز‌رسانی در شهرکهای صنعتی آذربایجان غربی، اظهار داشت: باید توسعه شبکه گاز در واحدهای صنعتی و کشاورزی در دستور کار دستگاهها قرار گرفته و برای تحقق این موضوع علاوه بر منابع ملی از منابع داخلی نیز استفاده شود.