2775 کلاس درس به فضاهای آموزشی آذربایجان غربی افزوده می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، علی آخوندیان در جلسه شورای آموزش و پرورش استان میزان تعهدات مجمع خیرین مدرسه ساز استان را 708 باب مدرسه اعلام کرد و بیان داشت: تاکنون 426 باب مدرسه در نقاط مختلف استان توسط خیرین مدرسه ساز احداث و تحویل آموزش و پرورش شده است.

وی با بیان اینکه این تعداد مدرسه در قالب یک هزار و 259 کلاس درس احداث و تحویل آموزش و پرورش آذربایجان غربی شده است اظهارداشت: در مجموع 624 میلیارد ریال برای ساخت فضاهای آموزشی تعهد شده بود که تاکنون 60 درصد آن محقق شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی نیز در این نشست با بیان اینکه رشد شاخص های آموزشی رهبرد اساسی این مدیریت در استان است گفت: آذربایجان غربی در سال گذشته در شاخص های مختلف آموزشی و کیفیت آن پیشرفت های زیادی داشته که امیدواریم این روند با شتاب بیشتری در سال های آتی نیز تداوم داشته باشد.

ولی سمرقندی ادامه داد: رشد آموزش دختران بویژه در روستاهای استان از اهمیت بالایی برای مدیران آموزش و پرورش استان برخوردار است و برنامه های خوب و قابل توجهی در این زمینه داریم.

وی، از نسبت 45 درصدی دختران دانش آموز نسبت به جمعیت دانش آموزی استان خبر داد و افزود: باتوجه به درصد جمعیت دختران به پسران در استان، باید این رقم به بیش از 48 درصد برسد که در صددیم به این مهم دست یابیم.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی در ادامه با ارایه آمارهایی از پوشش تحصیلی، امکانات آموزشی شبانه روزی و کیفیت آموزشی استان گفت: آذربایجان غربی از نظر تعداد مدارس شبانه روزی از کمیت پایینی در کشور برخوردار است و این بخش نیازمند توجه جدی مسوولان است تا شاهد ارتقای آن در سال های آتی باشیم.

سمرقندی، در خصوص برنامه های این اداره کل در دو سال آینده اظهارکرد: ایجاد هشت خوابگاه رساندن میزان پوشش تحصیلی درمقطع راهنمایی از 82 به 84 درصد، رساندن پوشش تحصیلی در مقطع متوسطه به 75 درصد تنها بخشی از برنامه های آموزش و پرورش استان است.

وی، شناسایی مناطق و روستاهای فاقد مراکز آموزشی، اعزام مدیران و کارشناسان برای تهیه نقشه آموزشی مناطق، توسعه مدارس شبانه روزی و تبدیل مدارس به شبانه روزی، توسعه مراکز آموزش از راه دور و جذب کودکان بازمانده از تحصیل را ازدیگر برنامه های این اداره کل در راستای توسعه استان اعلام کرد.