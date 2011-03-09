185 هزار TEU کانتینر در بندر بوشهر تخلیه و بارگیری شد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، محمد راستاد صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: این حجم کانتینر تخلیه و بارگیری شده به لحاظ وزنی یک میلیون و 74هزار و 566 تن بوده که از این نظر نیز 53 درصد رشد داشته است .

وی با اشاره به اینکه توسعه زیرساخت های بندری باعث رونق چشمگیر فعالیتهای بندر بوشهر در بخش کانتینر شده است، افزود: با استقرار دو دستگاه جرثقیل دروازه ای (گنتری کرین) در بندر بوشهر سرعت تخلیه و بارگیری نسبت به گذشته چهار برابر افزایش یافته است .

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر اضافه کرد: اعتبار خرید این تجهیزات180میلیارد ریال بوده که تماما توسط اپراتور بخش خصوصی تخلیه و بارگیری فعال در بندر تامین شده است .

راستاد افزود: ظرفیت هر یک از گنتری کرینهای خریداری شده 45 تن است که به منظور تخلیه و بارگیری کشتی های پاناماکس طراحی شده اند .