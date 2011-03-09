185 هزار TEU کانتینر در بندر بوشهر تخلیه و بارگیری شد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، محمد راستاد صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: این حجم کانتینر تخلیه و بارگیری شده به لحاظ وزنی یک میلیون و 74هزار و 566 تن بوده که از این نظر نیز 53 درصد رشد داشته است.
وی با اشاره به اینکه توسعه زیرساخت های بندری باعث رونق چشمگیر فعالیتهای بندر بوشهر در بخش کانتینر شده است، افزود: با استقرار دو دستگاه جرثقیل دروازه ای (گنتری کرین) در بندر بوشهر سرعت تخلیه و بارگیری نسبت به گذشته چهار برابر افزایش یافته است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر اضافه کرد: اعتبار خرید این تجهیزات180میلیارد ریال بوده که تماما توسط اپراتور بخش خصوصی تخلیه و بارگیری فعال در بندر تامین شده است.
راستاد افزود: ظرفیت هر یک از گنتری کرینهای خریداری شده 45 تن است که به منظور تخلیه و بارگیری کشتی های پاناماکس طراحی شده اند.
وی با بیان اینکه با بکار گیری تجهیزات جدید توان تخلیه و بارگیری در بندر بوشهر از 10 دستگاه کانتینر در هر ساعت به 40 دستگاه کانتینر افزایش یافته، تصریح کرد: این مسئله تاثیر بسزایی در ایجاد انگیزه بیشتر در خطوط کشتیرانی برای فعالیت در بندر بوشهر، کاهش توقف کشتی ها، کاهش هزینه حمل و نقل و در نهایت رونق فعالیتهای بندری داشته است.
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