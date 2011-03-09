غیرعادی ترین ملاقات جهان/ رویاهای هاوکینگ و بازآلدرین برای آینده بشر

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از مشهورترین فیزیک اخترشناسان جهان با یکی از اولین انسانهایی که بر روی ماه قدم گذاشته است، تیمی تشکیل داده تا با کمک یکدیگر بتوانند برای آینده فضایی انسانها برنامه ریزی کنند.

استفان هاوکینگ فیزیک اخترشناس مشهور و باز آلدرین، فردی که در سال 1969 به دومین انسانی تبدیل شد که توانست بر روی خاک ماه قدم بگذارد، توانایی های خود را بر روی هم گذاشته اند تا آینده بهتری را برای نوع بشر در فضا رقم بزنند. جزئیات این ائتلاف هنوز نامشخص است اما این زوج آرزوهای بزرگی در سر دارند، آرزوهایی که کمترین آنها نجات نسل بشر از رویدادهای کشنده ای است که در آینده رخ خواهند داد.

آلدرین و هاوکینگ در بیانیه ای مشترک اعلام کردند به دنبال به دست آوردن و تعریف کردن دیدگاه یکپارچه فضایی هستند که منجر به توسعه حضور انسان در فضا شده و بقای گونه های زیستی را تضمین خواهد کرد. در این بیانیه همچنین آمده است تعریف و ترویج چنین دیدگاهی به انسانها کمک خواهد کرد امور خود را بر روی زمین بهتر ساماندهی کنند و در نهایت امکان ایجاد مجتمع های مسکونی انسانی را در میان سامانه خورشیدی فراهم خواهد آورد.

آلدرین که در سال 1969 هدایت اتاقک فرود آپولو 11 را به عهده داشت و درست پس از نیل آرمسترانگ قدم بر روی خاک ماه گذاشت، در زمان بازنشستگی هم خود را از برنامه ها و فعالیتهای فضایی کنار نکشیده و مشغولیتهای خود را حفظ کرده است. وی به عنوان یک پشتیبان کلامی شناخته می شود و با اعلام نظریات خود از رویدادها مختلف برای مثال دیدگاه باراک اوباما از برنامه های اکتشافات فضایی، پشتیبانی کرده و یا با آنها مخالفت می کند.

هاوکینگ نیز بر خلاف بیماری دشواری که به آن مبتلا است، همچنان به عنوان یکی از برجسته ترین اخترفیزیکدانان جهان شناخته می شود، یکی از علائق ویژه وی در زمینه جایگاه انسان در جهان است و اینکه آیا بشر در جهان تنها است یا نه؟

وی سال گذشته با حضور در برنامه ای تلویزیونی اعلام کرد نسل بشر نباید برای برقراری تماس با بیگانگان فضایی از خود اشتیاقی نشان دهد زیرا هیچ تضمینی وجود ندارد که آنها موجوداتی خوش برخورد باشند و با انسانها رفتاری دوستانه داشته باشند.

بر اساس گزارش ان بی سی، ملاقات اخیر این دو تاثیر زیادی بر روی آلدرین داشته است، وی پس از این ملاقات گفت: من همواره استفان هاوکینگ و تاثیر مطالعات او را بر درک انسان از جهانی که در آن زندگی می کند، می ستودم و ملاقات سه ساعته ما یکی از جالب ترین و غیر عادی ترین ملاقاتهای دنیا بود.