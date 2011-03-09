13 طرح عمرانی دانشگاه ایلام در حال انجام است

طاهر علی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: دانشگاه هم اکنون داری چهار هزار و 500 دانشجواست که حدود 400 نفرازآنهادانشجوی کارشناسی ارشد ودکتری هستند و150نفر عضوهیئت علمی دردانشگاه مشغول تدریس هستند که با بورسیه های انجام شده واستخدامهای جدید این تعداد به 200 نفرخواهدرسید .

وی افزود: سال گذشته برای اولین بار دراستان دانشجوی دکتری دررشته شیمی معدنی پذیرش شد که در این راستا مجوز دکتری رشته شیمی تجزیه ازشورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم,تحقیقات وفناوری هم اخذ شده است .

دکترعلی محمدی با اشاره به وضعیت طرحهای عمرانی دانشگاه گفت: هم اکنون 13طرح عمرانی بزرگ شامل دانشکده ،آزمایشگاه، کتابخانه مرکزی، خوابگاه واستخر درحال انجام که ازسرعت وروند مطلوبی برخوردارراست و چند طرح ازاین تعداد سال آینده به بهره برداری خواهد رسید .

رئیس دانشگاه درمورد وضعیت پژوهشی دانشگاه گفت: درسالجاری 147مقاله درهمایشهای ملی، 50 مقاله درهمایشهای بین المللی و50 مقاله درمجلات علمی به چاپ رسیده که آماری قابل قبول است.

علی محمدی ازجمله برنامه های آینده دانشگاه راپذیرش دانشجوی خارجی اعلام کرد و گفت: با هماهنگی و پیگیریهای صورت گرفته در تلاش هستیم با همکاری دانشگاه رازی کرمانشاه ، دانشگاه کردستان ودانشگاه ارومیه ، دانشگاه بین المللی را در غرب کشور تاسیس نموده واز سال آینده بتوانیم دانشجوی خارجی پذیرش کنیم.

این مسئول ازمشکلات بزرگ دانشگاه را موضوع مالکیت زمینهای دانشگاه دانست وگفت: تلاشهای زیادی دراین زمینه صورت گرفته وامیدواریم با حمایت مسئولین استان ووزارت بتوانیم این مشکل را حل کنیم.