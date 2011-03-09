فضای سبز در شهرکهای صنعتی همگام با توسعه زیر ساختها صورت می گیرد

مجید عباسیان امین در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات هر ساله شرکت شهرک های صنعتی گیلان در خصوص اجرای مراسم درختکاری در هفته منابع طبیعی در کلیه شهرک ها و نواحی صنعتی استان اظهارداشت: طبق استانداردهای تعریف شده برای ایجاد یک شهرک صنعتی 25 درصد ازمساحت شهرک ها به فضای سبز تعلق دارد که 15 درصد سهم واحدهای صنعتی در ایجاد این فضا در کارخانجات است و 10درصد متعلق به فضای عمومی شهرک ها است.

وی افزود: این فضاها در کلیه شهرک های صنعتی ایجاد شده است و امسال اقدامات خوبی برای بهسازی فضای سبز در شهرک ها و نواحی صنعتی لاهیجان، تالش، صومعه سرا، انزلی، لوشان، ماسال و اطاقور لنگرود صورت گرفته است.

مدیرعامل شهرک های صنعتی گیلان گفت: همچنین هرسال در هفته منابع طبیعی در کلیه شهرک ها و نواحی صنعتی استان ضمن برگزاری مراسم درختکاری و تقدیر از واحدهای صنعتی که در این زمینه اقدامات خوبی انجام داده اند، کاشت نهال، توسعه و بهسازی فضای سبز نیز صورت می گیرد.

وی همچنین با اشاره به اینکه شهرک صنعتی لنگرود و ناحیه صنعتی سردار جنگل فومن به شبکه گاز متصل می شود، افزود: طبق قراردادی که با شرکت گاز منعقد شده است این شهرک و ناحیه صنعتی تا پایان سال جاری به شبکه گاز متصل خواهند شد.

عباسیان امین اظهار داشت: قرار داد انجام این دو پروژه یک میلیارد و 930 میلیون ریال با شرکت گاز گیلان منعقد شده و طول این شبکه در شهرک صنعتی لنگرود دو هزار و 500 متر و در ناحیه صنعتی سردار جنگل فومن دو هزار و 920 متر است.

وی همچنین ظرفیت گاز رسانی را پنج هزار متر مکعب در ساعت اعلام کرد وتصریح کرد: با توجه به بحث هدفمند سازی یارانه ها و نیاز واحد های صنعتی به انرژی های ارزان تر گاز رسانی به شهرک و نواحی صنعتی استان در دستور کار قرار گرفته و طبق مذاکرات صورت گرفته با شرکت گاز استان و همکاری های شرکت گاز این روند در سطح شهرک ها و نواحی صنعتی از پیشرفت خوبی برخوردار است.