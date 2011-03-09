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۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۴۳

تصاویر عجیب شبیه ترین روبات به انسان/ مرز میان انسان و روبات شکسته شد

تصاویر عجیب شبیه ترین روبات به انسان/ مرز میان انسان و روبات شکسته شد

محققان ژاپنی با رونمایی آخرین دستاورد روباتیک خود، روباتی انسان نما که به شکل یک استادیار دانمارکی ساخته شده و حالات صورتش به اندازه ای عجیب، طبیعی است مرز میان انسان و روبات را از بین بردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این روبات خارق العاده Geominoid DK نام داشته و سومین نمونه از سری روباتهای Geominoid به شمار می رود.

محققان دانشگاه اوساکا این روبات را به شکلی طراحی کرده اند که دقیقا به استادیاری در دانشگاه آلبورگ دانمارک شباهت داشته باشد. این اولین روبات از این سری است که به فردی ژاپنی شباهت ندارد.

اولین روبات Geominoid مشابه مهندس ارشد پروژه و دومین آن بر اساس چهره یک مدل ژاپنی ساخته شده بود. هر سه مدل کنترل از راه دور بوده و هدایت آن به عهده یک رایانه مجهز به فناوری موشن کپچراست که این فناوری به روبات قدرت شبیه سازی بسیار واقعی از حالتهای صورت و حرکات سر انسان را خواهد داد.

بر اساس گزارش فاکس نیوز، قرار است از این روبات برای مطالعه بیشتر بر روی تعاملات انسانها و روباتها استفاده شود. میزان طبیعی بودن حالات چهره این روبات به اندازه ای قوی و واقعی است که گاه Geominoid DK ترسناک به نظر می آید.

کد مطلب 1270593

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