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۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۰۱

در گفتگو با مهر عنوان شد:

اعلام نتایج بررسی آبهای بسته بندی در کشور

اعلام نتایج بررسی آبهای بسته بندی در کشور

معاون غذا و داروی وزارت بهداشت، آخرین وضعیت بررسی سلامت آبهای آشامیدنی بسته بندی که در بازار کشور عرضه می شود را اعلام کرد.

دکتر احمد شیبانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تردیدی در سلامت و بهداشتی بودن آبهای آشامیدنی بسته بندی وجود داشت که رفع شد.

وی توضیح داد: سلامت چند نوع از آبهای بسته بندی در بازار کشور جای بحث و تردید داشت که با ارسال نمونه هایی از این آبها به آزمایشگاه مرجع وزارت بهداشت، این مشکل حل شد.

شیبانی افزود: پس از اینکه نمونه هایی از این آبهای بسته بندی به آزمایشگاه ارسال  و اعلام شد که مشکل خاصی ندارند، موضوع ابهام در سلامت آبهای بسته بندی مرتفع شد.

معاون وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه آبهای بسته بندی در بازار فعلا هیچ مشکل خاصی ندارند، گفت: اگر مجدد گزارش جدیدی به ما برسد نسبت به بررسی آنها اقدام خواهیم کرد.  

کد مطلب 1270597

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