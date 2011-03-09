اعلام نتایج بررسی آبهای بسته بندی در کشور

دکتر احمد شیبانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تردیدی در سلامت و بهداشتی بودن آبهای آشامیدنی بسته بندی وجود داشت که رفع شد.

وی توضیح داد: سلامت چند نوع از آبهای بسته بندی در بازار کشور جای بحث و تردید داشت که با ارسال نمونه هایی از این آبها به آزمایشگاه مرجع وزارت بهداشت، این مشکل حل شد.

شیبانی افزود: پس از اینکه نمونه هایی از این آبهای بسته بندی به آزمایشگاه ارسال و اعلام شد که مشکل خاصی ندارند، موضوع ابهام در سلامت آبهای بسته بندی مرتفع شد.

معاون وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه آبهای بسته بندی در بازار فعلا هیچ مشکل خاصی ندارند، گفت: اگر مجدد گزارش جدیدی به ما برسد نسبت به بررسی آنها اقدام خواهیم کرد.