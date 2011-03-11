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۲۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۱۳

در گفتگو با مهر عنوان شد:

بودجه سازمان نوسازی بعد از بررسی در صحن شورا تصویب می شود

بودجه سازمان نوسازی بعد از بررسی در صحن شورا تصویب می شود

معاون مالی و اداری شهرداری تهران گفت: بودجه جاری دو ماه ابتدایی سال 90 سازمان نوسازی به تصویب شورا رسید و برای تصویب کل بودجه این سازمان عملکردش در صحن علنی شورا بررسی می شود.

حسین محمد پورزرندی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تصویب نشدن بودجه سازمان نوسازی در صحن شورا گفت: شورا انتقاداتی به عملکرد سازمان نوسازی داشت که قرار براین شد این بودجه با حضور مسئولان سازمان نوسازی در صحن مورد بررسی قرار گیرد.

در جلسه این هفته شورای شهر بودجه سازمان نوسازی شهر تهران به دلیل انتقاد اعضای شورای اسلامی شهرتهران نسبت به عملکرد این سازمان در عمران و نوسازی بافتهای فرسوده تصویب نشد.

سید هادی ایازی، سخنگوی شهردار نیز در این رابطه به مهر گفت: بودجه سازمان نوسازی هر ساله با اصلاحاتی به تصویب می رسد ونگرانی در این رابطه وجود ندارد.

این در حالی است که رسول خادم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران اعلام کرده بود: ما برای رفع مشکل بافت فرسوده بیشترین مصوبات و حمایت ها را داشته ایم ولی متاسفانه کمترین نتیجه و رضایت را داریم.

خادم پیشنهاد کرده بود: سازمان نوسازی شهر تهران در حد یک ستاد باقی بماند و کار اجرایی آن به خود شهرداری های مناطق واگذار شود تا روند کار نتیجه بهتری داشته باشد.
 

کد مطلب 1270599

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