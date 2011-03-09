شورای دستگاههای نظارتی در استان قزوین تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین محمدحسین یزدان پناه عصر چهارشنبه در نشستی با بازرسان و کارشناسان این اداره کل اظهار داشت: دستگاه نظارتی تلاش می کند جهشی را با توجه به عملکرد گذشته ایجاد کند که در بین مردم، جامعه و دستگاهها کاملاً ملموس و مشهود باشد.

وی اضافه کرد: نگاه مسئولان به استان قزوین باتوجه به پتانسیل، امکانات و جایگاه ممتاز آن در سطح کشور نگاهی متفاوت و ویژه است که مسئولیت ما را سنگین می کند و بازرسان و کارشناسان باید بیش از پیش تلاش کنند تا دستگاه نظارتی استان با قرار گرفتن در جایگاه واقعی خود بتواند امر خطیر نظارت را در بین مدیران و دستگاهها همگانی و نهادینه کند.

مدیرکل بازرسی استان خاطرنشان کرد: برنامه های سال آینده باید کاملاً کاربردی و برجسته و به نحوی ارائه شود که تأثیرگذاری بیشتری را به دنبال داشته باشد.

وی مطالبات مردم از دستگاهها را دغدغه سازمان بازرسی عنوان و تصریح کرد: در سال جدید با رویکردهای نوین، همگانی کردن فرهنگ نظارت و ایجاد چتر نظارت و بازرسی گسترده در سطح استان، پویاتر از قبل حرکت کنیم تا مردم شاهد نتیجه اقدامات و فعالیت های دستگاه نظارتی و نیز بالندگی آن باشند.

یزدان پناه با بیان این که در برنامه ریزی ها هر کدام از کارشناسان و بازرسان می توانند با احصاء آسیب ها، مشکلات و ضرورتها نقش تعیین کننده داشته باشند یادآور شد: همه باید کمک کنیم و با همفکری، مدیریت زمان، تلاش بیشتر و استعانت از خداوند متعال در تصمیم گیریهای سازمانی و مدیریتی مشارکت مستمر و جدی داشته باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش به شورای دستگاههای نظارتی کشورهم اشاره کرد و گفت: باتوجه به این که اعتماد سازی در جامعه و افکار عمومی، جلوگیری از موازی کاری و ایجاد همسویی و همگرایی از جمله اهداف تشکیل شورای دستگاههای نظارتی کشور بوده است امیدواریم بتوانیم با فعال کردن این شورا در سطح استان قزوین رسالت و مأموریت سازمانی خود را انجام دهیم و سطح پوشش نظارتی( با رویکرد پیشگیری ) را در بین مدیران و دستگاههای اجرایی استان افزایش دهیم.

در این نشست در خصوص قبیل بودجه، ارتقای کمی وکیفی نیروی انسانی و مسائل درون سازمانی در حوزه های مختلف بحث و تبادل نظر شد.

در پایان این جلسه گروههای مختلف نظارت و بازرسی اداره کل، نظرات، دیدگاهها و پیشنهادهای خود را در مورد

کمیّت، کیفیت و نحوه تدوین برنامه های سال آینده مطرح کردند.