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۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۱۴

مجموعه ورزشی شهدای خلیج فارس در بوشهر افتتاح شد

مجموعه ورزشی شهدای خلیج فارس در بوشهر افتتاح شد

بوشهر - خبرگزاری مهر: سالن بدنسازی و زمین تنیس مجموعه ورزشی شهدای خلیج فارس با حضور مسئولین استان بوشهر افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، معاون اداری و مالی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر صبح چهارشنبه گفت: برای تجهیز این سالن بدنسازی به وسایل و امکانات ورزشی مدرن، اعتباری بالغ بر 400میلیون ریال هزینه شده است.

سید ابراهیم موسوی اظهار داشت: برای احداث زمین تنیس چمنی این مجموعه نیز 200میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

وی افزود: در حال حاضر راهبری این مجموعه فرهنگی و ورزشی به بخش خصوصی واگذار شده و علاوه بر کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی، شهروندان، باشگاه ها و تیمهای ورزشی نیز می توانند با ثبت نام و رزرو سالن از امکانات این مجموعه استفاده نمایند.

موسوی با اشاره به افتتاح زمین فوتبال چمن مصنوعی این مجموعه یادآور شد: این زمین چمن که در استان بوشهر منحصر به فرد است هم اکنون پذیرای بسیاری از تیم ها و باشگاه های ورزشی استانی و محلی است.

کد مطلب 1270602

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