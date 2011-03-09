مجموعه ورزشی شهدای خلیج فارس در بوشهر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، معاون اداری و مالی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر صبح چهارشنبه گفت: برای تجهیز این سالن بدنسازی به وسایل و امکانات ورزشی مدرن، اعتباری بالغ بر 400میلیون ریال هزینه شده است .

سید ابراهیم موسوی اظهار داشت: برای احداث زمین تنیس چمنی این مجموعه نیز 200میلیون ریال اعتبار هزینه شده است .

وی افزود: در حال حاضر راهبری این مجموعه فرهنگی و ورزشی به بخش خصوصی واگذار شده و علاوه بر کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی، شهروندان، باشگاه ها و تیمهای ورزشی نیز می توانند با ثبت نام و رزرو سالن از امکانات این مجموعه استفاده نمایند .