افزایش بودجه بهزیستی در مقایسه با سایر نهادهای حمایتی

سید جواد زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طی روزهای گذشته بودجه سال 90 سازمان بهزیستی با حضور مسئولان این سازمان بررسی و مشخص شد که اعتبار این نهاد 24.5 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.

به گفته وی، اعتبار سال آینده سازمان بهزیستی نسبت به دیگر نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد از رشد خوبی برخوردار شده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با توجه به فعالیتها و برنامه هایی که سازمان بهزیستی برای نیازمندان و افراد تحت پوشش خود دارد طبیعتا باید بودجه بیشتری به آن اختصاص پیدا کند .

زمانی با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس تمام تلاش خود را برای افزایش بودجه نهادهای حمایتی انجام می دهند، گفت: در صورتی که راهی برای اختصاص ردیف اعتباری خاص وجود داشته این کار را انجام می دهیم.

وی در مورد افزایش مستمری مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی افزود: به طور حتم افزایش بودجه منجر به ارائه خدمات حمایتی و توانبخشی مطلوب به مددجویان خواهد شد اما مشخص نیست که مسئولان بهزیستی بتوانند از این رشد در جهت افزایش مستمری مددجویان هزینه کنند و آیا این اعتبار برای مستمری ها کافی است یا اینکه نیاز به بودجه بیشتری دارند.