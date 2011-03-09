به گزارش خبرنگار مهر اعزامی مهر به تایلند، در آغاز دیدارهای رده سنی جوانان مسابقات شمشیربازی نوجوانان و جوانان قهرمانی آسیا که در سالن "فشن آیلند" شهر بانکوک جریان دارد، امروز چهارشنبه محمد کیهانی به عنوان تنها نماینده کشورمان در اسلحه اپه تا جمع هشت بازیکن برتر بالا رفت.

کیهانی در دو مقدماتی دیدارهای با کسب 5 پیروزی و متحمل شدن یک شکست صاحب رنکینگ پنجم شد و راهی جمع 32 بازیکن برتر شد. این شمشیرباز جوان کشورمان در این مرحله با قرعه استراحت روبرو بود. کیهانی در جدول 16 بازیکن برتر مقابل کره جنوبی به برتری دست یافت و به جمع هشت بازیکن برتر مسابقات صعود کرد.

این در حالی است که دیگر نمایندگان کشورمان در این بخش از مسابقات پیش از صعود به جمع هشت بازیکن برتر حذف شدند. بر این اساس بهداد مرادی در دور مقدماتی با کسب 2 پیروزی، متحمل شدن 4 باخت صاحب رنکینگ دوم شد. وی در جمع 32 بازیکن برتر مقابل تایلند به برتری دست یافت اما بعد از آن نتیجه دیدار مقابل حریف قزاقستانی را واگذار کرد و حذف شد.

سامان آزادیان دیگر شمشیرباز کشورمان بود که در دور مقدماتی 5 پیروزی به دست آورد و تنها با یک شکست در رده دوم قرار گرفت. این بازیکن که در حمع 32 بازیکن برتر با قرعه استراحت روبرو شده بود، نتیجه دیدار مرحله حذفی خود را به شمشیربازی از مالزی واگذار کرد و از دور رقابت‍ها کنار رفت.

محمد اسماعیلی نیز که دور مقدماتی را با 4 برد، 2 باخت و رنکینگ سوم پشت سرگذاشته بود، پس از استراحت در دور دوم با حریفی از کره جنوبی دیدار کرد. شکست در این بازی اسماعیلی را نیز از صعود به مراحل بالاتر بازنگه داشت.

مسابقات شمشیربازی قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا تا 22 اسفندماه د بانکوک جریان دارد.