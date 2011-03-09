ترکیب تیم فوتبال امید ایران مقابل قرقیزستان مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال امید کشورمان از ساعت 12:30 ظهر امروز به وقت تهران در دیدار برگشت مرحله سوم مسابقات مقدماتی المپیک لندن در شهر بیشکک به مصاف تیم امید قرقیرستان خواهد رفت.
محمد رشید مظاهری ، حمیدرضا علی عسگر، مهدی دغاغله ، احسان حاج صفی ، رسول کر، کریم انصاری فرد ، سید رضا طلبه ، علی مرزبان ، کمال کامیابی نیا ، آرش افشین و مهرداد جماعتی11 بازیکنی هستند که در دیدار امروز در ترکیب اولیه تیم ایران به میدان خواهند رفت.
صالح خلیل آزاد ، شجاع خلیل زاده ، محسن مسلمان ، امیر شرفی ، سید ایمان موسوی ، سیامک کوروشی ، محمد رضا زینال خیری نیز به عنوان بازیکنان ذخیره تیم امید کشورمان را در این دیدار تشکیل می دهند.
دیدار برگشت تیم های امید ایران و قرقیزستان در چارچوب مرحله سوم مقدماتی المپیک لندن ساعت 12:30 ظهر امروز به وقت تهران در ورزشگاه اسپارتاک شهر بیشکک برگزار خواهد شد . تیم کشورمان مسابقه رفت را با یک گل به سود خود به پایان برد.
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