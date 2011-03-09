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۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۰۲

فوتبال مقدماتی المپیک لندن/

ترکیب تیم فوتبال امید ایران مقابل قرقیزستان مشخص شد

ترکیب تیم فوتبال امید ایران مقابل قرقیزستان مشخص شد

از سوی کادر فنی تیم فوتبال امید ترکیب 11 نفره این تیم در دیدار برگشت مقابل قرقیزستان در چارچوب مسابقات مقدماتی المپیک لندن مشخص شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال امید کشورمان از ساعت 12:30 ظهر امروز به وقت تهران در دیدار برگشت مرحله سوم مسابقات مقدماتی المپیک لندن در شهر بیشکک به مصاف تیم امید قرقیرستان خواهد رفت.

محمد رشید مظاهری ، حمیدرضا علی عسگر، مهدی دغاغله ، احسان حاج صفی ، رسول کر، کریم انصاری فرد ، سید رضا طلبه ، علی مرزبان ، کمال کامیابی نیا ، آرش افشین و مهرداد جماعتی11 بازیکنی هستند که در دیدار امروز در ترکیب اولیه تیم ایران به میدان خواهند رفت.

صالح خلیل آزاد ، شجاع خلیل زاده ، محسن مسلمان ، امیر شرفی ، سید ایمان موسوی ، سیامک کوروشی ، محمد رضا زینال خیری نیز به عنوان بازیکنان ذخیره تیم امید کشورمان را در این دیدار تشکیل می دهند.

داود پرهیزکاری سرپرست تیم فوتبال امید درخصوص آخرین وضعیت تیم امید کشورمان در آستانه دیدار با قرقیزستان اظهار داشت : بازیکنان در شرایط خوبی به سر می برند و خوشبختانه بازیکن مصدومی نداریم .آب و هوای بیشکک مطلوب بوده و به امید خدا دیدار برگشت را با پیروزی پشت سر خواهیم گذاشت.
 
وی افزود: پس از پایان بازی،ملی پوشان راس ساعت  4:30 بامداد به وقت محلی، بیشکک را به مقصد تهران ترک می کنند.

دیدار برگشت تیم های امید ایران و قرقیزستان در چارچوب مرحله سوم مقدماتی المپیک لندن ساعت 12:30 ظهر امروز به وقت تهران در ورزشگاه اسپارتاک شهر بیشکک برگزار خواهد شد . تیم کشورمان مسابقه رفت را با یک گل به سود خود به پایان برد.
کد مطلب 1270608

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