270 هزار خانوار در گیلان از خدمات کمیته امداد بهره مند هستند

حسین علیمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهربا بیان اینکه 123 هزار خانواردرگیلان تحت حمایت کمیته امداد هستند و از خدمات مستمراین نهاد بهره مندند، افزود: علاوه بر مددجویان تحت حمایت امسال 147 هزار خانوار ازدیگر اقشار کم درآمد و نیازمند از خدمات موردی این نهاد بهره مند شدند.

وی همچنین با اشاره به سامانه پرداخت متمرکز و ماهانه مستمری مددجویان اظهارداشت: امسال بیش از 841 میلیارد و813 میلیون ریال مستمری و کمک موردی به مددجویان و دیگر اقشار نیازمند پرداخت شده است.

مدیرکل کمیته امداد گیلان با اشاره به اینکه بطور متوسط 37 هزار نفر از دختران تحت حمایت این نهاد در شرایط ازدواج هستند از افزایش نرخ ازدواج در سال های اخیر خبرداد و گفت: امسال بیش از 11 میلیارد و 480 میلیون ریال کمک هزینه جهیزیه به دو هزارو 296 نفر از نوعروسان تحت حمایت این نهاد پرداخت شده است.

وی همچنین از بهسازی ومقاوم سازی هزارو 700 واحد مسکن روستایی، احداث 145 مسکن شهری و تعمیر و بازسازی هزارو 475 مسکن مددجویی در سالجاری خبرداد و افزود: در مجموع برای اجرای این فعالیت های عمرانی 118 میلیارد و 486 میلیون ریال هزینه شده است.

علیمحمدی با بیان اینکه برای 22 هزار نفر از مددجویان تحت حمایت کمیته امداد اشتغال پایدار ایجاد شده است از افزایش سقف پرداخت تسهیلات به مددجویان خبرداد و گفت: در سال آینده هشت هزار فرصت شغلی ایجاد خواهیم کرد.

وی در ادامه بهره مندی 179 هزارو 285 نفر از خدمات بیمه ای کمیته امداد را از دیگر خدمات این نهاد در سالجاری اعلام کرد و بیان داشت: برای ارائه این خدمات بیش از 23 میلیارد و 413 میلیون ریال هزینه شده است.

مدیرکل کمیته امداد گیلان افزود: امسال 30 هزار دانش آموز، دانشجو و طلبه به صورت دائم و موردی از خدمات فرهنگی در زمینه های کمک هزینه تحصیلی اعم از شهریه دانشگاهی، ایاب و ذهاب و برنامه های مختلف آموزشی، اردویی و فرهنگی بهره مند شدند.

وی اعلام کرد: برای ارائه این خدمات بیش از 26 میلیارد و 135 میلیون ریال هزینه شده است.

علیمحمدی با اشاره به کمک های مردمی گفت: امسال بیش از 87 میلیارد و 707 میلیون ریال صدقه و دیگر وجوهات امانی در مناسبت های مختلف اعم از جشن عاطفه ها، عید فطر از مردم خیر و نیکوکار گیلانی جمع آوری شده است.

وی اظهارداشت: با اجرای طرح اکرام ایتام تعداد 15 هزارو 280 نفر از مردم خیر در استان و خارج از استان حمایت از شش هزارو 540 یتیم را بر عهده گرفته اند که از ابتدای امسال تاکنون این حامیان بیش از 22 میلیارد و 755 میلیون ریال به ایتام اهداء کرده اند.

مدیر کل کمیته امداد گیلان اجرای طرح بیمه مکمل 53 هزارو 78 مددجو ی بیمه شده شهری، رسیدگی به هزارو 400 فقره ازنامه های مددجویی دور سوم سفر ریاست جمهوری را از دیگر اقدامات این نهاد در سالجاری اعلام کرد.