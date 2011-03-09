110 کانون فرهنگی و هنری در استان سمنان فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، حجت الاسلام محمد رضا کلامی ظهر چهارشنبه در سالروز تاسیس ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد در گفتگو با خبرنگاران در سمنان گفت: در سال 84 شمار کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان سمنان 18 کانون بوده است که این تعداد امسال به 110 کانون افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه کانون های مساجد استان سمنان از برنامه پنجم توسعه جلوتر هستند، گفت: بر اساس برنامه توسعه کانون های مساجد در برنامه پنجم 25 درصد مساجد باید دارای کانون های مساجد شوند .

کلامی گفت: شمار کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان سمنان طبق برنامه پنجم باید به 125 کانون برسد.

مشاور مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان خاطرنشان کرد: افزایش تعداد کانون های مساجد در سالهای اخیر نشان از توجه دولت نهم و دهم به بخش فرهنگ و هنر دینی است.

وی ادامه داد: در این استان هفت کانون تخصصی فرهنگی هنری مساجد نیز فعال است که در بخش های مختلف آی تی، آموزشی، پژوهش، مهدویت، تبلیغات و ... فعالیت دارند.

وی با اشاره به جنگ نرم گفت: عصر حاضر عصر جنگ نظامی نیست و دیگر دشمنان به دنبال جنگ از طریق مرزهای خاکی نیستند .

وی با بیان اینکه دشمن به این نتیجه رسیده است که از طریق مرزهای خاکی دیگر نمی شود با مسلمانان وارد جنگ شود، گفت: تسلیحات این نفوذ و جنگ نیز تسلیحات فکری است .

وی اضافه کرد: هدف دشمنان انقلاب اسلامی کار روی نسل جوان جامعه است و امروز وظایف و ماموریت بسیار خطیری در حوزه مساجد داریم چون قشر نوجوان و جوان بسیار آسیب ‌پذیر هستند .

کلامی اضافه کرد: سه عامل خانه کعبه، قرآن و روحانیت از نگاه نماینده مجلس عوام انگلیس باعث حفظ اعتقادات آنها می شود که اگر بخواهیم بر مسلمانان پیروز شویم باید این سه عامل را از آنها بگیریم .

وی خاطرنشان کرد: توسعه و توجه به کانونهای مساجد در روستاها از دیگر برنامه های این دبیرخانه در استان سمنان است که از کل کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان سمنان 50 کانون در روستاها فعالیت دارند.